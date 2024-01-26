Задержанный после митинга житель Башкирии умер в автозаке

По словам источника издания, сотрудники полиции обратили внимание на плохое самочувствие мужчины и вызвали ему скорую. Однако прибывшие медики вынуждены были констатировать смерть. По предварительной версии, смерть наступила в результате отравления суррогатным алкоголем.