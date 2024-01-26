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Posted Сегодня, 16:28

Published Сегодня, 16:28

Modified Сегодня, 17:12

Updated Сегодня, 17:12

Предполагаемый участник митинга в Башкирии скончался по дороге в суд

Задержанный после митинга житель Башкирии умер в автозаке

26 января 2024, 16:28
Фото: 1MI

Предполагаемый участник митинга в Башкирии скончался по дороге в суд

Об этом сообщает портал «Мой Башкортостан» со ссылкой на источник в Кугарчинском районе.

В Башкирии предполагаемый участник несанкционированного митинга в поддержку активиста Фаиля Алсынова* Рифат Д. умер по дороге в суд.

По информации издания, задержанный мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и скончался, находясь в автомобиле для перевозки заключенных. Подчеркивается, что окончательную версию даст токсико-химическое исследование в ходе судебно-медицинской экспертизы.

По словам источника издания, сотрудники полиции обратили внимание на плохое самочувствие мужчины и вызвали ему скорую. Однако прибывшие медики вынуждены были констатировать смерть. По предварительной версии, смерть наступила в результате отравления суррогатным алкоголем.

В настоящее время проводится проверка. Полиция устанавливает происхождение алкоголя.

*— Включен в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.

#Происшествия#Митинг#Полиция#Новости Башкирии#Фаиль Алсынов#Азамат Нухов
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