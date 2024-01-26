Задержанный после митинга житель Башкирии умер в автозаке

Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 17:12
Updated Сегодня, 17:12
В Башкирии предполагаемый участник несанкционированного митинга в поддержку активиста Фаиля Алсынова* Рифат Д. умер по дороге в суд.
По информации издания, задержанный мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и скончался, находясь в автомобиле для перевозки заключенных. Подчеркивается, что окончательную версию даст токсико-химическое исследование в ходе судебно-медицинской экспертизы.
По словам источника издания, сотрудники полиции обратили внимание на плохое самочувствие мужчины и вызвали ему скорую. Однако прибывшие медики вынуждены были констатировать смерть. По предварительной версии, смерть наступила в результате отравления суррогатным алкоголем.
В настоящее время проводится проверка. Полиция устанавливает происхождение алкоголя.
*— Включен в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.