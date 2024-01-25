Пожилая уфимка двое суток повела под телом своего мертвого мужа

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
72-летняя уфимка двое суток пролежала под телом своего мужа. В настоящий момент женщина доставлена в одну из городских больниц.
Около двух месяцев назад пенсионерка потеряла возможность ходить. За ней ухаживал её муж, однако во время одной из процедур его состояние резко ухудшилось — мужчине стало плохо.
Дети супругов обнаружили их спустя два дня. Они не могли дозвониться до родителей, посде чего приняли решение лично приехать у ним. Когда они пришли, то им никто не открыл, — пришлось вызывать спасателей.
По данным издания, пенсионерка сейчас находится в реанимации. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое. У женщины некротизировались сдавленные ткани, а также нарастает почечная недостаточность.