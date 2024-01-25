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Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:40

Updated Сегодня, 08:40

В Уфе 72-летняя неходячая пенсионерка двое суток пролежала под трупом мужа

Пожилая уфимка двое суток повела под телом своего мертвого мужа

25 января 2024, 08:25
Фото: 1MI

В Уфе 72-летняя неходячая пенсионерка двое суток пролежала под трупом мужа

Об этом сообщает АиФ-Уфа со ссылкой на источник в одном из городских медучреждений.

72-летняя уфимка двое суток пролежала под телом своего мужа. В настоящий момент женщина доставлена в одну из городских больниц.

Около двух месяцев назад пенсионерка потеряла возможность ходить. За ней ухаживал её муж, однако во время одной из процедур его состояние резко ухудшилось — мужчине стало плохо.

Дети супругов обнаружили их спустя два дня. Они не могли дозвониться до родителей, посде чего приняли решение лично приехать у ним. Когда они пришли, то им никто не открыл, — пришлось вызывать спасателей.

По данным издания, пенсионерка сейчас находится в реанимации. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое. У женщины некротизировались сдавленные ткани, а также нарастает почечная недостаточность.

#Общество#Происшествия#Медицина#Пенсионеры#Азамат Нухов
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