Участники нацпроекта смогут создать корпоративные центры опережающей подготовки

Posted 19 января, 05:51
Published 19 января, 05:51
Modified Сегодня, 05:53
Updated Сегодня, 05:53
Отбор проводит Агентство развития навыков и профессий совместно с Минэкономразвития России. Как подчеркнул первый замминистра экономического развития и инвестиционной политики РБ Айрат Фахретдинов, для предприятий республики — это уникальная возможность по модернизации экономической и производственной эффективности.
На сегодняшний день в Башкирии действуют уже три площадки КЦОП. Главными задачами создания центров опережающей подготовки являются координация, развитие и использование ресурсов предприятия-участника нацпроекта для реализации мероприятий, направленных на повышение квалификации работников с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс Россия.
Полгода эксперты Агентства будут работать на предприятиях-победителях конкурсного отбора. По запросу компаний они разработают корпоративные стандарты профессий, проведут аудит рабочих мест, создадут программу подготовки и повышения квалификации сотрудников. Компетенции передадут рабочей группе предприятия, которая сможет вести эту работу самостоятельно по любым кадровым направлениям.
— Уже открыто 60 корпоративных центров опережающей подготовки в 30 регионах страны. За три года квалификацию повысили более 2,9 тысячи работников. КЦОП помогает сократить срок адаптации и повысить эффективность обучения сотрудников, оптимизировать непроизводственные потери на рабочем месте. В 2024 году будет отобрано 50 предприятий нацпроекта «Производительность труда» для создания на их базе Корпоративных центров опережающей подготовки, — рассказал замминистра экономического развития России Мурат Керефов.
Для участия в отборе необходимо до 20 марта 2024 года подать заявку на сайте.
Напомним, национальный проект «Производительность труда» утвержден в соответствии с майским указом президента России в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году.