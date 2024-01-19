Участники нацпроекта смогут создать корпоративные центры опережающей подготовки

— Уже открыто 60 корпоративных центров опережающей подготовки в 30 регионах страны. За три года квалификацию повысили более 2,9 тысячи работников. КЦОП помогает сократить срок адаптации и повысить эффективность обучения сотрудников, оптимизировать непроизводственные потери на рабочем месте. В 2024 году будет отобрано 50 предприятий нацпроекта «Производительность труда» для создания на их базе Корпоративных центров опережающей подготовки, — рассказал замминистра экономического развития России Мурат Керефов.