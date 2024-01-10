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Posted Сегодня, 08:44

Published Сегодня, 08:44

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

В Башкирии ожидается похолодание до -30 градусов

Метель и морозы до -30 градусов: какая погода ждет Башкирию в ближайшие дни

10 января 2024, 08:44
Фото: 1MI

В Башкирии ожидается похолодание до -30 градусов

Метеорологическую сводку публикует Башгидрометцентр.

В среду, 10 января, по республике ожидается небольшой снег, ночью по юго-востоку до умеренного. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха днем составит от -18 до -23°.

В четверг, 11 января, местами вновь пройдет небольшой снег. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -27, -32°, при прояснениях -33, -38°, днем -20, -25°.

В пятницу, 12 января, ожидаются снегопады, местами метель, на дорогах возможно возникновение снежных заносов. Ветер юго-западный, южный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -20, -25°, при прояснениях до -30°, днем -6, -11°.

#Общество#Погода#Мороз#Азамат Нухов#Холодная погода
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