Метель и морозы до -30 градусов: какая погода ждет Башкирию в ближайшие дни

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
В среду, 10 января, по республике ожидается небольшой снег, ночью по юго-востоку до умеренного. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха днем составит от -18 до -23°.
В четверг, 11 января, местами вновь пройдет небольшой снег. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -27, -32°, при прояснениях -33, -38°, днем -20, -25°.
В пятницу, 12 января, ожидаются снегопады, местами метель, на дорогах возможно возникновение снежных заносов. Ветер юго-западный, южный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -20, -25°, при прояснениях до -30°, днем -6, -11°.