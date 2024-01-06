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Posted Сегодня, 10:54

Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Прокуратура заинтересовалась качеством уборки уфимских дворов

Прокуратура заинтересовалась качеством уборки уфимских дворов

6 января 2024, 10:54
Фото: 1MI
В случае обнаружения нарушений, виновные будут привлечены к ответственности.

Как сообщили в прокуратуре, после заседания в городской администрации, на котором были представители управляющих компаний, организованы надзорные мероприятия в связи с некачественной уборкой дворов. Прокуроры проверяют соблюдение законодательства при уходе за придомовыми территориями, очистке от снега и наледи.

Прокурор города отметил, что несмотря на сложные погодные условия, техника муниципальных учреждений работает лишь на 40 процентов своей мощности. Это низкая эффективность работ, которая не обеспечивает качественную уборку улиц города и негативно влияет на безопасность дорог.

Увеличилось количество случаев травмирования горожан, в их числе дети.

На днях мы писали о том, что соцсети региональных министерств и чиновников сразу после нового года оказались завалены обращениями и жалобами жителей республики.

#Город#Уфа#Анастасия Денисенко
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