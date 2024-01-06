Прокуратура заинтересовалась качеством уборки уфимских дворов

Как сообщили в прокуратуре, после заседания в городской администрации, на котором были представители управляющих компаний, организованы надзорные мероприятия в связи с некачественной уборкой дворов. Прокуроры проверяют соблюдение законодательства при уходе за придомовыми территориями, очистке от снега и наледи.