Прокуратура заинтересовалась качеством уборки уфимских дворов

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Как сообщили в прокуратуре, после заседания в городской администрации, на котором были представители управляющих компаний, организованы надзорные мероприятия в связи с некачественной уборкой дворов. Прокуроры проверяют соблюдение законодательства при уходе за придомовыми территориями, очистке от снега и наледи.
Прокурор города отметил, что несмотря на сложные погодные условия, техника муниципальных учреждений работает лишь на 40 процентов своей мощности. Это низкая эффективность работ, которая не обеспечивает качественную уборку улиц города и негативно влияет на безопасность дорог.
Увеличилось количество случаев травмирования горожан, в их числе дети.
На днях мы писали о том, что соцсети региональных министерств и чиновников сразу после нового года оказались завалены обращениями и жалобами жителей республики.