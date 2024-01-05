«Реальность наших дней»: что жители Башкирии думают об уборке снега

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
В первые дни нового года в республику пришли обильные снегопады, после чего сразу же вскрылся целый ворох проблем, связанных с уборкой снега. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев в своем блоге отметил, что во многих дворах города «работа по уборке снега должным образом не организована». В связи с этим 5 января предполагается собрать руководителей всех управляющих организаций города, чтобы до начала рабочей недели «привести территории в порядок, организовать комплексную очистку».
Так, в ходе состоявшегося сегодня оперативного совещания городской прокурор Сергей Воронов заявил, что на уборке снега в Уфе в минувшие дни было задействовано всего 40% техники.
«Неубранный снег-реальность наших дней», — Виктор Г.
Обильные снегопады оставили практически без дорог жителей села Фёдоровка. Жители жалуются, что из-за бездорожья у них буквально нет возможности выйти за продуктами или пойти в больницу.
«Радий Фаритович, помогите пожалуйста, пишем Вам повторно Федоровский район с. Федоровка микрорайон Молодежный ул. Олимпийская — дорог совсем нет, даже тропинки. Хотя в районе есть и техника и возможности чистить дороги вовремя и качественно. Уже 2-е сутки сидим запечатанные, даже в магазин и больницу выйти возможности нет», — пишет Катерина И.
Так, из-за снега во дворах сипайловских многоэтажек сложилась ситуация в духе «ни пройти ни проехать». По словам местной жительницы Алины Б., данная проблема обусловлена действиями управляющей компании, которая «чистит двор в последнюю очередь».
«Королева 10/3, во дворе невозможно ходить пешком, не то, что проехать на машине! Во двор заехать еще один квест! У нас УК итак в последнюю очередь чистит наш двор, а в выходные и тем более в праздники к концу месяца до нас доберутся! Решите проблему! Машины застревают каждый час!», — оставила свой комментарий уфимка.
С грубым отношением со стороны коммунальных служба столкнулись жильцы дома №14 по улице Высоковольтной. По словам жительницы дома, им отказали в том, чтобы расчистить снег на въезде во двор. Более того, трактор, занимающийся расчисткой территории, сбрасывает снег на детскую площадку у дома.
«Соседние дома въезд расчищают, а нам ответили берите лопаты и чистите. Везде чистят детские площадки, а у нас трактор наоборот заваливает ее снегом, — пишет Кристина С.
Схожая ситуация с приходом зимы разворачивается в Давлекановском районе. По словам местной жительницы Татьяны С. снегоуборочная техника игнорирует дома по улице Уральской, из-за чего здесь часто застревают машины.
«Помогите решить вечный вопрос по очистке дороги от снега, горкомсервис трубку не берут, если и отвечают, то только обещания. Каждый год одно и тоже, г. Давлеканово, улица Уральская 80А. Когда снегоуборочная машина по Уральской едет, неужели сложно заехать по пути и почистить, каждый раз проезжает мимо, невозможно пешком пройти, мало того, еще и заезд заваливают, машины застревают. Просим принять меры», — пишет женщина.
По мнению пользователей коммунальные службы не справляются с уборкой снега не только в населенных пунктах, но и на междугородних трассах. Так, от снега не убрана Трасса Стерлитамак-Красноусольск.
Хотя дорожная служба отписывается о том, что дорога убирается и обрабатывается спец.средствами. по факту на дороге колея высотой в 15 см, а под снегом лёд. Ехать невозможно, — пишет Регина А.
На комментарий отреагировали управлении дорожного хозяйства, сообщив, что «в целом, проезд по дороге есть», однако при этом все же пообещав, что техника вернется к проблемному участку еще раз.
Уже невозможно накипело…. когда в Мелеузе уже почистят дороги? И трасса Мелеуз-Федоровка в ужасном состоянии!!! Вы ездили когда нибудь по трассе по лежачим полицейским из снега? А мы ездили! Каждый год один вопрос «у дорожников что? С сервисами по ремонту машин сговоренность что ли?» это уже невозможно просто, — возмутилась состоянием дорог Мария М.
Не все обращения касаются уборки снега. Так, жителей дома по проспекту Октября беспокоят осыпающийся с крыши снег и угрожающее нависшие над козырьком сосульки.
«Здравствуйте, у нашего дома есть проблема. Проспект Октября 89/5 У нас узкий двор, если идёшь по тротуару над головой сосульки, и падает снег с крыши. Если идешь по дороге машина едет и опять приходится отойти на тротуар», — Анастасия П.
На комментарий отреагировали в администрации Орджоникидзевского района, сообщив, что информацию о наледи и снежных шапках на крыше дома направили в работу УЖХ района.