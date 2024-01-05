«Реальность наших дней»: что жители Башкирии думают об уборке снега

В первые дни нового года в республику пришли обильные снегопады, после чего сразу же вскрылся целый ворох проблем, связанных с уборкой снега. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев в своем блоге отметил, что во многих дворах города «работа по уборке снега должным образом не организована». В связи с этим 5 января предполагается собрать руководителей всех управляющих организаций города, чтобы до начала рабочей недели «привести территории в порядок, организовать комплексную очистку».