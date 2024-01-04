В Башкирии подготовили более 120 инструкторов по бережливому производству

Posted 4 января, 12:20
Published 4 января, 12:20
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
— Количество обученных тренеров является еще одним показателем успешной реализации национального проекта в республике, которого мы достигли опережающими темпами. Башкортостан превысил фактический план в 80 инструкторов на 55%, который должен быть реализован до конца текущего года. Сегодня на каждом предприятии, внедряющем бережливые технологии, есть свои внутренние тренеры. Они будут распространять полученный опыт и продолжать формировать культуру постоянных усовершенствований во всех подразделениях компаний после завершения работы экспертов центра компетенций, — прокомментировал первый замминистра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Айрат Фахретдинов.
Каждый кандидат в инструкторы проходил специальную подготовку, которая продолжалась около 2,5 месяца. За это время эксперты регионального центра компетенций проводили различные семинары и тренинги по инструментам и методам бережливого производства. По завершении обучения прошла сертификация.
— Что касается выступления кандидата на очном отборе, то оно должно включать в себя самопрезентацию, информацию о предприятии, интерактивную лекцию до десяти минут, а также дискуссию, помогающую раскрыть тему презентации. Мы оцениваем, может ли потенциальный инструктор обучать коллег, понятно ли объясняет сложные нюансы, вовлекает ли учащихся в процесс обсуждения, — отметил тренер регионального центра компетенций Эльнар Сиразетдинов.
Нацпроект «Производительность труда» призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5%. В помощь бизнесу разработан комплекс мер, в том числе финансовое стимулирование и консультации экспертов по работе предприятий.