mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 января, 12:20

Published 4 января, 12:20

Modified Сегодня, 05:21

Updated Сегодня, 05:21

В Башкирии подготовили более 120 инструкторов по бережливому производству

4 января 2024, 12:20
Эксперты Регионального центра компетенций РБ в этом году обучили 125 инструкторов по бережливым технологиям на предприятиях, участвующих в нацпроекте «Производительность труда».

— Количество обученных тренеров является еще одним показателем успешной реализации национального проекта в республике, которого мы достигли опережающими темпами. Башкортостан превысил фактический план в 80 инструкторов на 55%, который должен быть реализован до конца текущего года. Сегодня на каждом предприятии, внедряющем бережливые технологии, есть свои внутренние тренеры. Они будут распространять полученный опыт и продолжать формировать культуру постоянных усовершенствований во всех подразделениях компаний после завершения работы экспертов центра компетенций, — прокомментировал первый замминистра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Айрат Фахретдинов.

Каждый кандидат в инструкторы проходил специальную подготовку, которая продолжалась около 2,5 месяца. За это время эксперты регионального центра компетенций проводили различные семинары и тренинги по инструментам и методам бережливого производства. По завершении обучения прошла сертификация.

— Что касается выступления кандидата на очном отборе, то оно должно включать в себя самопрезентацию, информацию о предприятии, интерактивную лекцию до десяти минут, а также дискуссию, помогающую раскрыть тему презентации. Мы оцениваем, может ли потенциальный инструктор обучать коллег, понятно ли объясняет сложные нюансы, вовлекает ли учащихся в процесс обсуждения, — отметил тренер регионального центра компетенций Эльнар Сиразетдинов.

Нацпроект «Производительность труда» призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5%. В помощь бизнесу разработан комплекс мер, в том числе финансовое стимулирование и консультации экспертов по работе предприятий.

#Экономика#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
Подпишитесь
Скопились барханы: жители Уфы вновь жалуются на уборку снега
1 февраля, 06:48
В Уфе сугроб упал на движущийся автомобиль
1 февраля, 06:32
Депутат Курултая отправится в зону СВО
1 февраля, 05:49
Синоптики раскрыли, какая погода ждет жителей Башкирии в начале февраля
1 февраля, 04:59
Башкортостан вошёл в ТОП направлений внутреннего туризма в 2023 году
29 января, 08:04
Резкое потепление нагрянуло в Башкирию
Сегодня, 04:49