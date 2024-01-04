В Башкирии подготовили более 120 инструкторов по бережливому производству

— Количество обученных тренеров является еще одним показателем успешной реализации национального проекта в республике, которого мы достигли опережающими темпами. Башкортостан превысил фактический план в 80 инструкторов на 55%, который должен быть реализован до конца текущего года. Сегодня на каждом предприятии, внедряющем бережливые технологии, есть свои внутренние тренеры. Они будут распространять полученный опыт и продолжать формировать культуру постоянных усовершенствований во всех подразделениях компаний после завершения работы экспертов центра компетенций, — прокомментировал первый замминистра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Айрат Фахретдинов.