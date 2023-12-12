В два раза больше: в Башкирии число волонтёров резко увеличилось

Официальный документ Министерства культуры РФ, размещенный на платформе ЕМИСС, свидетельствует о значительном росте числа добровольцев в Башкирии. Отчет указывает, что в последнем месяце 2023 года добровольческие ряды в регионе достигли отметки в 13 395 человек, что практически вдвое превышает показатели предыдущего года: в ноябре 2022 года число добровольцев составляло 7 606 человек, а в ноябре 2021 года — всего 5 025.