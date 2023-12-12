mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:56

Published Сегодня, 04:56

Modified Сегодня, 04:59

Updated Сегодня, 04:59

В Башкирии растет число добровольцев

В два раза больше: в Башкирии число волонтёров резко увеличилось

12 декабря 2023, 04:56
Фото: 1MI

В Башкирии растет число добровольцев

Об этом сообщается в отчете Минкультуры РФ, опубликованном на сайте ЕМИСС.

Официальный документ Министерства культуры РФ, размещенный на платформе ЕМИСС, свидетельствует о значительном росте числа добровольцев в Башкирии. Отчет указывает, что в последнем месяце 2023 года добровольческие ряды в регионе достигли отметки в 13 395 человек, что практически вдвое превышает показатели предыдущего года: в ноябре 2022 года число добровольцев составляло 7 606 человек, а в ноябре 2021 года — всего 5 025.

Рассматривая добровольчество на федеральном уровне, в ноябре текущего года по всей России активностью в этой сфере занимались 483 236 человек. Заметную долю в общенациональной статистике занимают Москва с 35 693 добровольцами, Санкт-Петербург с 21 286 и Краснодарский край, где зарегистрировано 17 980 добровольцев.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Волонтеры#Новости Уфы#Добровольцы#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
В Башкирию будут завозить яйца из Турции. У нас нет своих?
Вчера, 08:51
Выместил злобу: кто смертельно ударили кастетом по голове 81-летнюю пенсионерку в Уфе
Вчера, 09:39
«Обратите на это внимание»: глава Башкирии обратился к главам муниципалитетов
Вчера, 09:12
В Уфе появились новые арт-объекты
9 декабря, 04:50
В Башкирии назвали районы с питьевой водой, в которой содержится уран
9 декабря, 07:25
Развитие территории присутствия — одна из приоритетных задач ООО «Башкирская медь»
4 декабря, 09:12