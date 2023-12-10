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Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

В Башкирии изменили график вывоза мусора из-за морозов

Жителей Башкирии предупредили о возможных сбоях в вывозе мусора

10 декабря 2023, 06:23
Фото: 1MI

В Башкирии изменили график вывоза мусора из-за морозов

Об этом предупредили в Минэкологии Башкирии.

Власти Башкирии сообщили о пересмотре расписания уборки отходов, вызванного экстремальными погодными условиями.

Оператор, занимающийся управлением твердыми бытовыми отходами в зоне N1, вынужден был адаптировать расписание движения своих мусоровозов, чтобы справиться с низкими температурами, препятствующими их эффективной работе. Ведомство призывает жителей Башкирии проявить терпение и понимание к текущим изменениям.

В связи с неисправностью специализированной техники, задача по утилизации отходов была отложена оператором региональной обработки. Ожидается, что их уборка произойдет в самое ближайшее время после того, как погодные условия стабилизируются, и процесс сможет продолжаться в стандартном порядке.

Отметим, что муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство по уборке города» отвечает за санитарное благополучие не только Уфы, но и обширного круга окрестных районов, в число которых входят Архангельский, Белокатайский и другие, вплоть до Чишминского района, насчитывая в общей сложности 14 районов.

#Общество#Город#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Вывоз мусора#Виалина Ахсанова
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