Жителей Башкирии предупредили о возможных сбоях в вывозе мусора

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Власти Башкирии сообщили о пересмотре расписания уборки отходов, вызванного экстремальными погодными условиями.
Оператор, занимающийся управлением твердыми бытовыми отходами в зоне N1, вынужден был адаптировать расписание движения своих мусоровозов, чтобы справиться с низкими температурами, препятствующими их эффективной работе. Ведомство призывает жителей Башкирии проявить терпение и понимание к текущим изменениям.
В связи с неисправностью специализированной техники, задача по утилизации отходов была отложена оператором региональной обработки. Ожидается, что их уборка произойдет в самое ближайшее время после того, как погодные условия стабилизируются, и процесс сможет продолжаться в стандартном порядке.
Отметим, что муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство по уборке города» отвечает за санитарное благополучие не только Уфы, но и обширного круга окрестных районов, в число которых входят Архангельский, Белокатайский и другие, вплоть до Чишминского района, насчитывая в общей сложности 14 районов.