Жителей Башкирии предупредили о возможных сбоях в вывозе мусора

В связи с неисправностью специализированной техники, задача по утилизации отходов была отложена оператором региональной обработки. Ожидается, что их уборка произойдет в самое ближайшее время после того, как погодные условия стабилизируются, и процесс сможет продолжаться в стандартном порядке.