Радий Хабиров сделал важное заявление для жителей и гостей республики

Также, в своём тг-канале глава Башкирии рассказал, что лауреатами национальной премии «Горы России» являются ГЛЦ «Абзаково, Банное» и гостиница «Алая роза», что является свидетельством их престижа и качества. Глава региона также отметил, что на развитие зимнего туризма было направлено 25 миллионов рублей грантов