Радий Хабиров сделал важное заявление для жителей и гостей республики

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что из доступных четырнадцати горнолыжных комплексов уже функционируют первые четыре. Хабиров также выразил уверенность, что открытие оставшихся курортов не за горами.
Также, в своём тг-канале глава Башкирии рассказал, что лауреатами национальной премии «Горы России» являются ГЛЦ «Абзаково, Банное» и гостиница «Алая роза», что является свидетельством их престижа и качества. Глава региона также отметил, что на развитие зимнего туризма было направлено 25 миллионов рублей грантов
«Только в этом году направили на развитие туристической инфраструктуры рядом с горнолыжными центрами грантовые средства на сумму более 25 млн рублей. Строим гостевые дома, кемпинги, обновляем оборудование, разрабатываем новые туристические маршруты.», — отметил Радий Хабиров
Ранее Mkset рассказывал о восьми горнолыжных курортов Башкирии. В сюжете мы подробно рассказали какие курорты стоит посетить этой зимой.