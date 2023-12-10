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Posted Сегодня, 10:03

Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Глава Башкирии рассказал об открытии горнолыжных курортов в Башкирии

Радий Хабиров сделал важное заявление для жителей и гостей республики

10 декабря 2023, 10:03
Фото: 1MI

Глава Башкирии рассказал об открытии горнолыжных курортов в Башкирии

Об этом Радий Хабиров сообщил сегодня у себя в соцсетях.

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что из доступных четырнадцати горнолыжных комплексов уже функционируют первые четыре. Хабиров также выразил уверенность, что открытие оставшихся курортов не за горами.

Также, в своём тг-канале глава Башкирии рассказал, что лауреатами национальной премии «Горы России» являются ГЛЦ «Абзаково, Банное» и гостиница «Алая роза», что является свидетельством их престижа и качества. Глава региона также отметил, что на развитие зимнего туризма было направлено 25 миллионов рублей грантов

«Только в этом году направили на развитие туристической инфраструктуры рядом с горнолыжными центрами грантовые средства на сумму более 25 млн рублей. Строим гостевые дома, кемпинги, обновляем оборудование, разрабатываем новые туристические маршруты.», — отметил Радий Хабиров

Ранее Mkset рассказывал о восьми горнолыжных курортов Башкирии. В сюжете мы подробно рассказали какие курорты стоит посетить этой зимой.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Курорт#Виалина Ахсанова#Горнолыжная трасса
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