Зима близко: обзор восьми горнолыжных курортов Башкирии и окрестностей

Расположенный в природоохранной зоне Павловского водохранилища, курортная местность Павловский парк принимает туристов круглый год, включая зимний сезон. После образования прочного снежного покрова, на склонах парка оборудуются специальные трассы для горных лыж и сноуборда. Протяженность каждой трассы составляет от 800 метров до 1,2 км. На курорте Павловский парк есть спуски с перепадом высот до 140 метров, которые предназначены для опытных фрирайдеров. Однако здесь также есть более пологие безопасные трассы, идеальные для новичков и детей, которые только начинают осваивать лыжи. Кроме того, отдыхающим в Павловском парке предлагается множество других развлечений, таких как подледный лов, катание на тюбингах и снегоходах. Чтобы добраться до села Павловка, которое находится в 7 километрах от курорта, вы можете воспользоваться рейсовой маршруткой из Уфы (120 километров). Если вы предпочитаете ехать на собственном автомобиле, то следует выбрать маршрут через Иглино или через Благовещенск, а затем свернуть по указателям к курортному центру.