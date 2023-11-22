На МНБ-2023 предложили интегрировать единую торговую площадку ТПП с платформами ШОС

На круглом столе в режиме ВКС также выступил председатель Делового Совета ШОС Трибхуван Дарбари (Индия). Он представил отчет о развертывании бизнес-стратегии стран ШОС и взаимодействии по всем направлениям деятельности.

Свои предложения по сотрудничеству также озвучили представители бизнеса Китая.

Предложения, озвученные в рамках круглого стола, войдет в резолюцию.