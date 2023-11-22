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На МНБ-2023 предложили интегрировать единую торговую площадку ТПП с платформами ШОС

На МНБ-2023 предложили интегрировать единую торговую площадку ТПП с платформами ШОС

22 ноября 2023, 16:50
В резолюцию круглого стола «Сотрудничество в рамках ШОС. Межрегиональный диалог» Международной недели бизнеса вошел проект интеграции ЕТП ТПП с цифровыми закупочными платформами ШОС. Инициативу озвучил президент ТПП РБ Тимур Хакимов.

Руководитель бизнес-объединения рассказал о Единой торговой площадке ТПП, которая была создана в 2021 году, которая полностью разработана местными программистами из IT-сектора, а также специалистами в области тендерного сопровождения на современных новейших серверах.

«Сегодня площадка может вести закупочные процедуры с полной интеграцией с ЕИС в сфере закупок, а также коммерческие закупки согласно действующему законодательству РФ. Были запущены вспомогательные секции и сервисы для работы всех участников рынка», — сообщил Тимур Хакимов.

Он привел статистику госзакупок РФ и частных закупок на рынке В2В, отдельно представил аналитику по Башкортостану и соседним территориям.

На секции было отмечено, что ЕТП ТПП в числе самых быстроразвивающихся площадок в сравнении с существующими аналогами с момента запуска. Уже реализована секция Биржи импортозамещения, сейчас запускается электронный маркетплейс для бизнеса.

«Система адаптирована к интеграции с внешними международными системами и торговыми платформами. В связи с этим предлагаю китайским партнерам взаимно интегрироваться», — подытожил Хакимов.

Инициативу поддержал исполнительный секретарь Делового совета ШОС Сергей Канавский.

«Сегодня состоится презентация еще одной торговой площадки. Я думаю, что очень много возможностей для взаимодействия с ними, поскольку им очень интересно сотрудничество с регионами Российской Федерации. Необходимо просто подключить специалистов, чтобы они смогли посмотреть все возможности сотрудничества. Но и ваша площадка существует, и в Китае площадка существует, надо взаимодействовать и с другими сопутствующими проектами», — подчеркнул Сергей Канавский.

Исполнительный секретарь Делового совета ШОС отметил, что разговор идет о создании общей системы цифровизации, трансфера технологий на пространстве ШОС. Он выразил надежду, что начать сотрудничество можно уже на форуме.

В рамках круглого стола была представлена платформа цифровых технологий для стран ШОС. Она была создана при поддержке Секретариата Делового Совета ШОС с целью формирования многосторонней площадки взаимодействия бизнеса и государственных структур стран ШОС.

Представитель китайской стороны поделился планами запустить первую фазу пилотного проекта по трансграничной электронной коммерции в провинции Хэбэй. Этот проект предусматривает организацию бизнеса по трансграничной электронной коммерции с использованием двух каналов реализации: онлайн-интернета и физических магазинов.

На круглом столе в режиме ВКС также выступил председатель Делового Совета ШОС Трибхуван Дарбари (Индия). Он представил отчет о развертывании бизнес-стратегии стран ШОС и взаимодействии по всем направлениям деятельности.
Свои предложения по сотрудничеству также озвучили представители бизнеса Китая.
Предложения, озвученные в рамках круглого стола, войдет в резолюцию.

#Общество#Экономика#Башкирия#Новости Башкирии#ТПП РФ
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