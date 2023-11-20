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Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

Билеты на поезд Деда Мороза в Башкирии раскуплены за сутки

«Разлетелись как горячие пирожки»: в Башкирии раскупили билеты на поезд Деда Мороза

20 ноября 2023, 10:53
Фото: 1MI

Билеты на поезд Деда Мороза в Башкирии раскуплены за сутки

Об этом свидетельствуют данные с официального сайта РЖД.

Спустя меньше чем за сутки жителям Башкирии удалось раскупить билеты на Поезд Деда Мороза. Этому свидетельствуют данные, на официальном сайте РЖД.

Напомним, что 19 декабря в Башкортостан прибудет главный новогодний волшебник. Поезд Деда Мороза представляет собой передвижную резиденцию, которая создана в праздничной атмосфере. Внутри поезда есть приемная, вагоны для проведения игр и квестов, вагон-ресторан и вагон-лавка. Отдельный вагон предназначен для кукольного театра. Пассажирами этого поезда являются сам Дед Мороз и его сказочная команда.

Вокзалы городов, где останавливается поезд Деда Мороза, ожидают своих посетителей с праздничной программой, в которой участвуют артисты и аниматоры. Любой желающий может принять участие в программе. В то же время, на вокзале будет работать сувенирная лавка и кафе.

Праздничная программа на вокзале или привокзальной площади начинается за 20 минут до прибытия поезда. Отметим, что детский билет стоил 1950 рублей, а детский билет с сопровождением — 2450 рублей.

Фото: https://ticket.rzd.ru/events/booking?service-type=Santa
#Общество#Башкирия#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Новый год#Виалина Ахсанова
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