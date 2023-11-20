«Разлетелись как горячие пирожки»: в Башкирии раскупили билеты на поезд Деда Мороза

Вокзалы городов, где останавливается поезд Деда Мороза, ожидают своих посетителей с праздничной программой, в которой участвуют артисты и аниматоры. Любой желающий может принять участие в программе. В то же время, на вокзале будет работать сувенирная лавка и кафе.