«Разлетелись как горячие пирожки»: в Башкирии раскупили билеты на поезд Деда Мороза

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Спустя меньше чем за сутки жителям Башкирии удалось раскупить билеты на Поезд Деда Мороза. Этому свидетельствуют данные, на официальном сайте РЖД.
Напомним, что 19 декабря в Башкортостан прибудет главный новогодний волшебник. Поезд Деда Мороза представляет собой передвижную резиденцию, которая создана в праздничной атмосфере. Внутри поезда есть приемная, вагоны для проведения игр и квестов, вагон-ресторан и вагон-лавка. Отдельный вагон предназначен для кукольного театра. Пассажирами этого поезда являются сам Дед Мороз и его сказочная команда.
Вокзалы городов, где останавливается поезд Деда Мороза, ожидают своих посетителей с праздничной программой, в которой участвуют артисты и аниматоры. Любой желающий может принять участие в программе. В то же время, на вокзале будет работать сувенирная лавка и кафе.
Праздничная программа на вокзале или привокзальной площади начинается за 20 минут до прибытия поезда. Отметим, что детский билет стоил 1950 рублей, а детский билет с сопровождением — 2450 рублей.