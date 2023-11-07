197 миллиардов рублей: как устроены деловые мероприятия в России

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Индустрия деловых встреч сильнее других отраслей пострадала от пандемии. В 2020 году — обрушилась почти на 80 миллиардов рублей. Несмотря на это, именно рынок деловых встреч восстанавливается стремительнее других. Так, в 2021 году он прибавил более 40%. В прошлом году — превысил отметку в 197 миллиардов рублей. А в этом, по прогнозам, вернётся к доковидным значениям.
Организацией деловых мероприятий в стране занимаются полторы тысячи индивидуальных предпринимателей, и более 3 тысяч компаний. Всего же в отрасли постоянно работают около 20 тысяч человек.
Деловые мероприятия — это, в том числе, инструмент укрепления внешнеэкономических связей. Однако сейчас доля России на рынке международных конгрессов — менее 1%. В Торгово-промышленной палате считают, чтобы привлекать иностранных партнёров в страну, прежде всего, регионам нужно больше кадров и профессиональных площадей. А власти могли бы помогать некоторым экспонентам участвовать в выставках.
Как отмечает Сергей Катырин, в мире сегодня происходит порядка 8 тысяч серьезных крупных конгрессно-выставочных мероприятий, на Россию приходится порядка 100 международных мероприятий подобного плана.
«Естественно, здесь есть над чем работать, куда расти. Это субсидирование участия различных экспонентов в выставках. Мы работаем на федеральном уровне с министерствами, у каждого министерства есть средства для проведения и поддержания выставок. Ну и работаем с региональными властями, чтобы поддерживали предпринимателей, тех, которые стремятся в этих выставках участвовать, — говорит президент ТПП РФ.
Генеральный директор АО «Экспоцентр» Алексей Вялкин обращает внимание на интерес со стороны иностранных партнеров.
«Для примера возьмём Иран. Если в 19-м году участвовало у нас 10 всего компании по году, сейчас порядка трёхсот».
Заместитель генерального директора ЦМТ по финансам и коммерции Вадим Субботин для того, чтобы объяснить важность проведения подобных мероприятий использует наглядные примеры из быта.
«Вот есть стакан. В этот стакан, мы кладём крупные куски, например, льда. Между ними пространство образуется. Вот эти крупные куски — это крупные мероприятия, которые требуют больших застроек, дорогие и так далее. Но остаются пространства между ними, эти пространства тоже надо заполнять».
Говоря о значении таких мероприятий президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин подчеркивает, что вокруг конгрессно-выставочной деятельности есть ещё порядка 40 тысяч компаний и предпринимателей, которые оказывают различные услуги по подготовке и проведению этих мероприятий.
К примеру, самый крупный выставочный центр на Урале — «Екатеринбург Экспо». Часто заказчик конгресса — это профильная ассоциация, союз или орган государственной власти. В этих случаях вход для посетителей, обычно, бесплатный. Организатор должен найти и арендовать подходящую площадку, составить деловую программу, найти спикеров, и решить остальные вопросы, такие как, кейтеринг, клининг, охрана, подготовка сцены, возведение стендов — если будет выставочная часть и прочее. Часто такие услуги составляют основной заработок площадки.
О проведении мероприятий под ключ говорит коммерческий директор АО «Уральский выставочный центр» Екатерина Машина
«Большинство организаторов мероприятий, используют полностью наши услуги. Единственное исключение — это сложная застройка индивидуальных стендов. Если мы говорим про конгрессы, практически всегда мы полностью под ключ предоставляем услуги».
Одна из наиболее значимых площадок индустрии — это московский ЦВК «Экспоцентр». На его долю приходится почти 5% всего рынка деловых мероприятий в стране.
Первый выставочный павильон «Экспоцентра» построили в 1977 году, в следующем — провели на его территории первую выставку. Затем ввели в строй остальные здания. На протяжении полувека их непрерывно использовали. Потоки посетителей с тех пор выросли. И сейчас в «Экспоцентре» перестраивают навигационную систему. В том числе, разрабатывают приложение для навигации по зданиям и мероприятиям.
«Экспо» — это не только площадка, но и организатор. В прошлом году на его территории прошло 830 выставок, ярмарок и конференций. При этом, собственные генерируют большую часть выручки — почти 5,5 млрд рублей.
«Нельзя просто провести мероприятие, потратить 2 часа людей, у людей украсть 2 часа, и выйти из зала как бы неудовлетворённым. Мы стараемся, чтобы по итогам рождалось или резолюция, или поручение правительству, или предложения, которые могут быть потом представлены в рамках комитетов на уровне законодательной власти в Думе, в Совете Федерации», — подчеркивает Алексей Вялкин.
Грань между деловыми мероприятиями тонкая. Они могут проходить независимо или дополнять одно другое. Конгрессы — это встречи представителей отрасли. В отличие от выставок, они не предполагают демонстрацию продукции. Общение на них формальное, в отличие от конференций и форумов. А их цель — реальный практический результат.
В качестве примера эффективности мероприятий, проводимых в «Экспоцентре» Вялкин приводит ежегодную выставку металлообработки. Одновременно с этим он отмечает, что при проведении масштабных выставок на организаторов всегда ложится большая ответственность.
«Скажем, вот выставка металлообработка, которая у нас ежегодно проходит на нашей площадке, она выручку приносит больше миллиарда, и количество посетителей достигает до 30-35000 в день. Поэтому, конечно, здесь возникают и проблемы, которые нам следует решать с людскими потоками, с организацией в принципе движения на комплексе».
В Конгресс-центре ЦМТ Москва ежегодно проходит 300 деловых мероприятий — больше, чем рабочих дней в году. Доходы от этой деятельности — десятая часть всего оборота Центра международной торговли.
Заместитель генерального директора ЦМТ по финансам и коммерции Вадим Субботин отмечает, что несмотря на то, что конгрессная деятельность не является основной статьей доходов центра, при проведении мероприятий здесь оказывают копмлексные услуги.
В Конгресс-центре ЦМТ — более 30 залов, подходящих для проведения деловых мероприятий, но самые востребованные — большой Конгресс-зал и Бизнес-пространство «Ладога». Конгресс-зал можно задействовать полностью или быстро трансформировать с помощью раздвижных перегородок в три отдельных помещения.
«Оборот непосредственно от конгресс-центра где-то порядка 250-350 миллионов в год. Но дело в том, что конгресс-центр — это у нас такой, „фронт-офис“ наш, потому что, когда мероприятия проходят, мы оказываем комплексные услуги. Это услуги питания, иногда проживание в гостиницах, ещё дополнительные какие-то услуги. Поэтому, в целом, я бы сказал, что доходы Центра международной торговли связаны с конгрессной деятельностью, наверно, порядка 7-8 сотен миллионов. Это порядка 10 процентов от общих доходов ЦМТ».
Как отмечают эксперты, далеко не во всех городах есть возможность для проведения крупных бизнес-мероприятий. Так, на сегодняшний день в России больше миллиона квадратных метров профессиональных выставочных площадей. Больше 70% из них сконцентрированы в Москве и Санкт-Петербурге. На остальные 87 субъектов приходится всего 310 тысяч квадратных метров выставочных пространств. Самый большой дефицит наблюдается на Дальнем востоке и Северном Кавказе — по одной площадке на регион.
Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин также отмечает нехватку площадок для их проведения.
Порядка 40 городов, которые имеют возможности такого рода мероприятия проводить, но конечно это пока ещё недостаточно для того, чтобы для наших площадей и территорий все потребности удовлетворить, в том числе и международного уровня.
Также эксперты сходятся во мнении, что качественное мероприятие не может обойтись без развлекательной части. Тут на помощь приходят выставки брендов. Им выгодно присутствовать на таких мероприятиях, и они покупают квадратные метры под застройку экспозиции. Таким образом, организатор зарабатывает ещё и на субаренде. Ещё одна статья его доходов — спонсорство. Есть бренды, которые хотят быть представленными на всей печатной продукции и мерче. А их логотип, при желании, можно вывести на медиафасад.
Как рассказывает Екатерина Машина на 2023 год в «Екатеринбург Экспо» запланировано проведение 146 мероприятий, из них 16%, то есть 24 мероприятия — это именно конгрессы, конгрессно-форумные мероприятия, которые генерируют до 70% выручки компании.
В «Екатеринбург Экспо» рассказывают: самая большая статья расходов организаторов, которые проводят мероприятие на их площадке — аренда техники. На это уходит почти половина сметы. Речь идёт о типовом деловом мероприятии на тысячу человек. Ещё треть — аренда площадей. Около 7% сметы организатор платит «Экспо» за строительство экспозиции. Также в стоимость закладывают работу персонала, охрану, клининг и услуги брендирования.
В сентябре правительство утвердило Стратегию развития конгрессно-выставочной отрасли до 2030 года. В ней сказано, что основные проблемы отрасли — нехватка профессиональных кадров, инфраструктуры в регионах, доступных и качественных выставочных услуг. В течение полугода федеральная власть и регионы должны представить план, как достичь целей Стратегии. Власти рассчитывают, что за 7 лет рынок вырастет до 280 миллиардов рублей, в отрасли появится ещё 10 тысяч профессиональных кадров, а доля России на мировом рынке конгрессных мероприятий увеличится до полутора процентов.