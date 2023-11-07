197 миллиардов рублей: как устроены деловые мероприятия в России

Также эксперты сходятся во мнении, что качественное мероприятие не может обойтись без развлекательной части. Тут на помощь приходят выставки брендов. Им выгодно присутствовать на таких мероприятиях, и они покупают квадратные метры под застройку экспозиции. Таким образом, организатор зарабатывает ещё и на субаренде. Ещё одна статья его доходов — спонсорство. Есть бренды, которые хотят быть представленными на всей печатной продукции и мерче. А их логотип, при желании, можно вывести на медиафасад.