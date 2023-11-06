Власти Перми расширяют кладбище для бойцов СВО за счёт киосков

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Коллеги из Properm рассказали о том, что предпринимателей «выселяют» с территории, примыкающей к Северному кладбищу.
По словам собеседников издания, малый бизнес поставили перед фактом — город не будет продлевать с ними контракты. А одна из владелиц киосков назвал ситуацию «войной между малым бизнесом и властями».
Вместо торговых точек планируется расширение кладбища. Речь идёт о площади «почётного квартала», где хоронят бойцов, погибших на СВО на Украине. Также там будет размещён колумбарий — хранилище урн с прахом усопших.
Планы мэрии нашли согласование на бумагах — проект колумбария разработан, госэкпертиза выдала положительное заключение. Изменился вид разрешённого пользования землёй — теперь она должна использоваться для «ритуальной деятельности».
Предпринимателей пугает неизвестность, потому что им не предложили альтернативы для будущей деятельности.
Журналисты из Казани обратили внимание на то, что объём ритуальных услуг в Татарии вырос по сравнению с прошлым сентябрём 10,4%.