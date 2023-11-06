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Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

В Перми городские власти убирают киоски, чтобы расширить кладбище для бойцов СВО

Власти Перми расширяют кладбище для бойцов СВО за счёт киосков

6 ноября 2023, 12:52
Фото: 1MI

В Перми городские власти убирают киоски, чтобы расширить кладбище для бойцов СВО

В подвешенном состоянии будущее 66 киосков и палаток.

Коллеги из Properm рассказали о том, что предпринимателей «выселяют» с территории, примыкающей к Северному кладбищу.

По словам собеседников издания, малый бизнес поставили перед фактом — город не будет продлевать с ними контракты. А одна из владелиц киосков назвал ситуацию «войной между малым бизнесом и властями».

Вместо торговых точек планируется расширение кладбища. Речь идёт о площади «почётного квартала», где хоронят бойцов, погибших на СВО на Украине. Также там будет размещён колумбарий — хранилище урн с прахом усопших.

Планы мэрии нашли согласование на бумагах — проект колумбария разработан, госэкпертиза выдала положительное заключение. Изменился вид разрешённого пользования землёй — теперь она должна использоваться для «ритуальной деятельности».

Предпринимателей пугает неизвестность, потому что им не предложили альтернативы для будущей деятельности.

Журналисты из Казани обратили внимание на то, что объём ритуальных услуг в Татарии вырос по сравнению с прошлым сентябрём 10,4%.

#Общество#Город#Идэль Гумеров#Пермь
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