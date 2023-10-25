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Posted 25 октября, 04:16

Published 25 октября, 04:16

Modified 25 октября, 04:18

Updated 25 октября, 04:18

Назван средний размер пенсий в Башкирии

Назван средний размер пенсий в Башкирии

25 октября 2023, 04:16
Фото: 1MI
Размер пенсий работающих пенсионеров существенно ниже неработающих.

В Башкирии средний размер пенсии к 1 сентября составил 19 129,23 рубля. Об этом говорится в данных ЕМИСС.

Известно, что в сравнении с данными за сентябрь 2022 года размер выплаты вырос на 7,4%.

Между тем, работающие пенсионеры, по данным экспертов, в среднем получают 16 769,51 рубля, а неработающие — 19 535,12 рубля.

Ранее мы сообщали, что пенсии в начале 2024 года будут проиндексированы на 7,5%.

#Общество#Элина Сайфранова#Деньги#Пенсия#Новости Башкирии
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