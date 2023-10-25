Назван средний размер пенсий в Башкирии

Posted 25 октября, 04:16
Published 25 октября, 04:16
Modified 25 октября, 04:18
Updated 25 октября, 04:18
В Башкирии средний размер пенсии к 1 сентября составил 19 129,23 рубля. Об этом говорится в данных ЕМИСС.
Известно, что в сравнении с данными за сентябрь 2022 года размер выплаты вырос на 7,4%.
Между тем, работающие пенсионеры, по данным экспертов, в среднем получают 16 769,51 рубля, а неработающие — 19 535,12 рубля.
Ранее мы сообщали, что пенсии в начале 2024 года будут проиндексированы на 7,5%.