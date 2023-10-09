«Разбился в горах»: житель заявил об авиакатастрофе в небе над Башкирией

Вскоре женщина позвонила ему вновь. На звонок ответил родственник предпринимателя, который пояснил, что тот находится в нетрезвом состоянии, а катастрофа, о которой тот рассказал женщине, лишь в его затуманенном алкоголем разуме. За ложный донос идёт проверка — поставщица же расторгла с ним деловые отношения.