«Разбился в горах»: житель заявил об авиакатастрофе в небе над Башкирией

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
По информации тг-канала, в сувенирной лавке продавались украшения, изготовлением которых занималась женщина. В какой-то момент она решила поинтересоваться у предпринимателя, как идут продажи, на что тот рассказал историю, похожую на сюжет голливудского блокбастера.
Якобы самолёт потерпел крушение над Каповой пещерой, пилот находится без сознания, а сам мужчина сломал ногу. Предприниматель умолял женщину вызвать спасателей, потому что у него вот-вот сядет зарядка не телефоне. Так о «происшествии» из уст Татьяны узнали скорая, полицейские и аварийные службы.
Вскоре женщина позвонила ему вновь. На звонок ответил родственник предпринимателя, который пояснил, что тот находится в нетрезвом состоянии, а катастрофа, о которой тот рассказал женщине, лишь в его затуманенном алкоголем разуме. За ложный донос идёт проверка — поставщица же расторгла с ним деловые отношения.