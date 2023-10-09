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Posted Сегодня, 11:22

Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

Предприниматель из Башкирии заявил об авиакатастрофе: начата проверка

«Разбился в горах»: житель заявил об авиакатастрофе в небе над Башкирией

9 октября 2023, 11:22
Фото: 1MI

Предприниматель из Башкирии заявил об авиакатастрофе: начата проверка

Сейчас по данной ситуации идет проверка, сообщает Mash Batash.

По информации тг-канала, в сувенирной лавке продавались украшения, изготовлением которых занималась женщина. В какой-то момент она решила поинтересоваться у предпринимателя, как идут продажи, на что тот рассказал историю, похожую на сюжет голливудского блокбастера.

Якобы самолёт потерпел крушение над Каповой пещерой, пилот находится без сознания, а сам мужчина сломал ногу. Предприниматель умолял женщину вызвать спасателей, потому что у него вот-вот сядет зарядка не телефоне. Так о «происшествии» из уст Татьяны узнали скорая, полицейские и аварийные службы.

Вскоре женщина позвонила ему вновь. На звонок ответил родственник предпринимателя, который пояснил, что тот находится в нетрезвом состоянии, а катастрофа, о которой тот рассказал женщине, лишь в его затуманенном алкоголем разуме. За ложный донос идёт проверка — поставщица же расторгла с ним деловые отношения.

#Общество#Происшествия#Бизнес#Самолет#Азамат Нухов#Предприниматели
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