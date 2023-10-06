В Башкирии мужчина убил семейную пару и попытался застрелить сотрудников полиции

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
По информации регионального Следственного комитета, инцидент произошел утром 28 января 1995 года в квартире дома на улице Ленинградской в городе Салават. были совершены разбойное нападение и убийство супружеской пары. Прибывшие по сообщению соседей двое милиционеров попытались пресечь преступные действия злоумышленников, но один из них открыл огонь и ранил стражей порядка. После этого подозреваемые скрылись. Проведенными тогда следственно-оперативными мероприятиями установить и задержать их по горячим следам не удалось.
В 2022 году следователями и криминалистами повторно изучены материалы дела, допрошены свидетели, установлены контакты убитого мужчины с жителями Оренбургской области. При оперативном сопровождении Главного управления уголовного розыска МВД РФ и управления уголовного розыска МВД по РБ проведены дополнительные оперативно-розыскные мероприятия, в результате установлено, что к совершенному нападению причастны трое ранее судимых лиц. Двое подозреваемых 52 и 53 лет были задержаны при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения «Гром» и Росгвардии в Ростовской области.
По версии следствия, в январе 1995 года трое мужчин вступили в сговор с целью разбойного нападения на знакомого им предпринимателя из Салавата. Прибыв к дому жертвы, организатор нападения остался на улице наблюдать за обстановкой, а двое злоумышленников, вооружившись огнестрельным оружием и гранатой, ворвались в квартиру предпринимателя.
Угрожая оружием, они нанесли предпринимателю и его супруге побои, связали и стали требовать деньги. Когда соучастники осознали, что обнаружены сотрудниками милиции, которые требовали открыть дверь, 53-летний подсудимый, выйдя за рамки общего умысла на разбой, выстрелил в головы супругам, после чего произвел несколько выстрелов в милиционеров, а затем нападавшие ворвались в квартиру соседей на 2-м этаже, откуда выбрались через окно на улицу и скрылись.
Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также взыскал в пользу стороны потерпевших 2,3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Срок давности уголовного преследования 51-летнего мужчины по факту разбоя истек. Организатор разбойного нападения находится в розыске.