В Башкирии мужчина убил семейную пару и попытался застрелить сотрудников полиции

Угрожая оружием, они нанесли предпринимателю и его супруге побои, связали и стали требовать деньги. Когда соучастники осознали, что обнаружены сотрудниками милиции, которые требовали открыть дверь, 53-летний подсудимый, выйдя за рамки общего умысла на разбой, выстрелил в головы супругам, после чего произвел несколько выстрелов в милиционеров, а затем нападавшие ворвались в квартиру соседей на 2-м этаже, откуда выбрались через окно на улицу и скрылись.