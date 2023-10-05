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Posted 5 октября, 06:19

Published 5 октября, 06:19

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

Число иностранных брендов, пришедших в Россию, постепенно растет

Число иностранных брендов, пришедших в Россию, постепенно растет

5 октября 2023, 06:19
Фото: 1MI
С января текущего года на российский рынок пришли 16 новых международных брендов, что на 46% выше показателей всего 2022 года, когда в РФ появились только 11 новых иностранных брендов.

Согласно отчету консалтинговой компании NF Group, большинство новых торговых сетей в России — это предприятия, представляющие турецкие и белорусские марки одежды, обуви и товаров для дома. При этом турецкие сети лидируют — как правило, это компании, работающие в среднем и «выше среднего» ценовых сегментах.

На долю турецких ритейлеров приходится немногим больше половины всех новичков. Еще 20% новых брендов — это торговые компании из Белоруссии. Оставшуюся часть ниши делят между собой компании из Эстонии, Южной Кореи, Австралии и Киргизии.

Вместе с тем, говорить о полном замещении ушедших из РФ компаний говорить пока не приходится. В 2022 году сообщалось, что Россию покинули не менее 600 западных фирм. Владельцы торговых площадей, сдававших помещения под предприятия международной торговли, заявили о резком снижении своих доходов и начали обращаться к властям за поддержкой, сравнивая кризисную ситуацию с периодом пандемии коронавируса. Постепенно на смену западным компаниям начали приходить восточные игроки, сумевшие занять топовые локации в опустевших торговых центрах. Основные направления их работы были связаны с продажей одежды и обуви (55%), спорттоваров (18%), а также косметики, парфюмерии и аксессуаров.

Среди компаний, пришедших на рынок РФ в 2022 году, 45% составляли выходцы из Турции, 18% — из Китая.

Подробнее — в материале «Новых известий».

#Экономика#Андрей Королев#Новости
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