Число иностранных брендов, пришедших в Россию, постепенно растет

Вместе с тем, говорить о полном замещении ушедших из РФ компаний говорить пока не приходится. В 2022 году сообщалось, что Россию покинули не менее 600 западных фирм. Владельцы торговых площадей, сдававших помещения под предприятия международной торговли, заявили о резком снижении своих доходов и начали обращаться к властям за поддержкой, сравнивая кризисную ситуацию с периодом пандемии коронавируса. Постепенно на смену западным компаниям начали приходить восточные игроки, сумевшие занять топовые локации в опустевших торговых центрах. Основные направления их работы были связаны с продажей одежды и обуви (55%), спорттоваров (18%), а также косметики, парфюмерии и аксессуаров.