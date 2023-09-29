Три грибника пропали в лесах Башкирии: что с ними стало

Вчера днем в Уфе 72-летняя женщина обратилась в экстренные службы и просила помощи спасателей. Она и ее муж отправились за грибами в лес, который находился рядом с СНТ №19. Однако, во время прогулки они потерялись и заблудились. Пенсионеры безуспешно пытались найти обратный путь, пока не оказались на заболоченной местности. В этом моменте у них начала накатывать паника, и они решили позвонить в службу спасения, рассказывает «Башинформ».