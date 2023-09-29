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Published Сегодня, 05:55

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Три грибника пропали в лесах Башкирии: что с ними стало

Три грибника пропали в лесах Башкирии: что с ними стало

29 сентября 2023, 05:55
Фото: 1MI
В Уфе женщина просила помощи спасателей, потерявшись с мужем в лесу. При обследовании леса спасатели нашли еще одну заблудившуюся женщину.

Вчера днем в Уфе 72-летняя женщина обратилась в экстренные службы и просила помощи спасателей. Она и ее муж отправились за грибами в лес, который находился рядом с СНТ №19. Однако, во время прогулки они потерялись и заблудились. Пенсионеры безуспешно пытались найти обратный путь, пока не оказались на заболоченной местности. В этом моменте у них начала накатывать паника, и они решили позвонить в службу спасения, рассказывает «Башинформ».

Когда сотрудники поисково-спасательного отряда управления гражданской защиты Уфы прибыли на место, они начали обследовать лес и в скором времени обнаружили еще одну заблудившуюся женщину, находившуюся недалеко от первой пары.

68-летняя жительница Уфы также потерялась в болоте, но ее счастье, что спасатели обнаружили ее вовремя. Благодаря их помощи, все грибники были успешно найдены.

Спасатели провели группу из заболоченной местности и сопроводили их до садового товарищества. Пенсионеры оказались в безопасности и не нуждались в медицинской помощи.

Ранее Mkset сообщал о пропавшей в горах группе из пяти человек, включая одного ребенка. Они отправились на гору Малиновая. Однако при спуске они потерялись. По данным госкомитета Башкирии по ЧС, потерявшихся туристов перевезли в город, их жизни ничего не угрожает.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова#Грибной сезон
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