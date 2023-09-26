Пятеро туристов, включая ребенка, пропали в горах в Башкирии

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
В горах Белорецкого района Башкирии пропала группа туристов. Однако, благодаря оперативным действиям спасателей, туристы были найдены в кратчайшие сроки.
Группа состояла из пяти человек, включая одного ребенка, которые отправились на гору Малиновая. Однако при спуске они потерялись. По данным госкомитета Башкирии по ЧС, потерявшихся туристов перевезли в город, их жизни ничего не угрожает.
Ранее Mkset сообщал о пропавшей в горах туристки из Башкирии. Потерявшаяся женщина отделилась от группы от группы туристов в ходе спуска с Большого Иремеля на Малый Иремель. После того, как женщина в назначенное время не подошла к заранее обговоренному месту, приступили к её поискам.