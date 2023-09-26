Пятеро туристов, включая ребенка, пропали в горах в Башкирии

Ранее Mkset сообщал о пропавшей в горах туристки из Башкирии. Потерявшаяся женщина отделилась от группы от группы туристов в ходе спуска с Большого Иремеля на Малый Иремель. После того, как женщина в назначенное время не подошла к заранее обговоренному месту, приступили к её поискам.