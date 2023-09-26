mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:09

Published Сегодня, 06:09

Modified Сегодня, 06:11

Updated Сегодня, 06:11

Пятеро туристов, включая ребенка, пропали в горах в Башкирии

Пятеро туристов, включая ребенка, пропали в горах в Башкирии

26 сентября 2023, 06:09
Фото: 1MI
Об этом сообщили в госкомитете РБ по ЧС.

В горах Белорецкого района Башкирии пропала группа туристов. Однако, благодаря оперативным действиям спасателей, туристы были найдены в кратчайшие сроки.

Группа состояла из пяти человек, включая одного ребенка, которые отправились на гору Малиновая. Однако при спуске они потерялись. По данным госкомитета Башкирии по ЧС, потерявшихся туристов перевезли в город, их жизни ничего не угрожает.

Ранее Mkset сообщал о пропавшей в горах туристки из Башкирии. Потерявшаяся женщина отделилась от группы от группы туристов в ходе спуска с Большого Иремеля на Малый Иремель. После того, как женщина в назначенное время не подошла к заранее обговоренному месту, приступили к её поискам.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Туристы#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
Стоит на краю пропасти и трещит по швам: что происходит в уфимской многоэтажке
Сегодня, 07:24
Медсестры Башкирии пожаловались на принуждение к пожертвованию зарплат на нужды СВО
Сегодня, 04:42
Абсолютный рекорд: сентябрьская жара в Башкирии стала аномальной
Сегодня, 06:13
Хабиров сделал важное заявление по старому Бельскому мосту в Уфе
Сегодня, 03:45
Вкусно, быстро, недорого: как франшиза «Жизньмарт» завоевывает Уфу
Вчера, 10:32