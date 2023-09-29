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Названы 10 самых редких имен для новорожденных в Башкирии

Названы 10 самых редких имен для новорожденных в Башкирии

29 сентября 2023, 05:05
Фото: 1MI
За январь–сентябрь 2023 года в Башкирии были зарегистрированы самые редкие и необычные имена для новорожденных, согласно реестру ЗАГС.

Особенно редкими оказались мужские имена Джейсон Ливай, Аммор, Нурвиль, Димир и Богдамир. Среди женских имен, редкими оказались Талина, Тасним, Хёнмин, Асиль и Хайят.

С другой стороны, наиболее популярными именами для девочек в Башкирии оказались Амина с 337 зарегистрированными детьми, София с 309, Эмилия с 306, Амелия с 298 и Ева с 297. Самыми распространенными мужскими именами оказались Амир с 402 мальчиками, Марк с 310, Тимур с 296, Мирон с 294 и Матвей с 290. Эти имена были выбраны большинством семей в Башкирии.

Ранее Mkset публиковал самые популярные имена родившихся в 2023 году в регионах. Среди женских имён, самым популярным стала София, а среди мужских Амир.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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