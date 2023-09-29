Названы 10 самых редких имен для новорожденных в Башкирии

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
Особенно редкими оказались мужские имена Джейсон Ливай, Аммор, Нурвиль, Димир и Богдамир. Среди женских имен, редкими оказались Талина, Тасним, Хёнмин, Асиль и Хайят.
С другой стороны, наиболее популярными именами для девочек в Башкирии оказались Амина с 337 зарегистрированными детьми, София с 309, Эмилия с 306, Амелия с 298 и Ева с 297. Самыми распространенными мужскими именами оказались Амир с 402 мальчиками, Марк с 310, Тимур с 296, Мирон с 294 и Матвей с 290. Эти имена были выбраны большинством семей в Башкирии.
Ранее Mkset публиковал самые популярные имена родившихся в 2023 году в регионах. Среди женских имён, самым популярным стала София, а среди мужских Амир.