Айсын и Ихсан. Как чаще всего называли малышей в Башкирии

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Одним из самых популярный имен для девочек в 2023 году стала София, на втором месте — Амелия.
Третье место занимает имя Амина, четвертым популярности считается имя Ясмина, и пятое место среди самых популярных имён занимает Эмиля
Среди мальчиков самым популярным именем в регионах считается Амир, второе место у имени Тимур.
Бронзовое место занимает Марк, четвертую и пятую строчку занимают имена Артём и Эмир
Также детей называли редкими именами
Среди девочек стали Айсын, Наоми, Арьяна, Марья и Кея.
А среди мальчиков самыми редкими считаются Ихсан, Яромир, Рамзиддин, Бао Ань Кхоа и Рауль Александр.
По данным за период с января по июль текущего года самыми редкими женскими именами новорожденных стали Раделя, Санам, Рейана, Велислава, а также имя Софи.
По данным на июль среди редких имен для мальчиков значились Абдульдкарим, Аллан, Бао Лонг, Али-Хусейн и Ильтуган, также публиковалась информация о весьма нетривиальном решении родителей назвать сына Эльвира.