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Published Сегодня, 12:58

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Айсын и Ихсан. Как чаще всего называли малышей в Башкирии

7 августа 2023, 12:58
Фото: 1MI
ЗАГС назвал самые популярные имена родившихся в 2023 году в регионах

Одним из самых популярный имен для девочек в 2023 году стала София, на втором месте — Амелия.

Третье место занимает имя Амина, четвертым популярности считается имя Ясмина, и пятое место среди самых популярных имён занимает Эмиля

Среди мальчиков самым популярным именем в регионах считается Амир, второе место у имени Тимур.

Бронзовое место занимает Марк, четвертую и пятую строчку занимают имена Артём и Эмир

Также детей называли редкими именами
Среди девочек стали Айсын, Наоми, Арьяна, Марья и Кея.

А среди мальчиков самыми редкими считаются Ихсан, Яромир, Рамзиддин, Бао Ань Кхоа и Рауль Александр.

По данным за период с января по июль текущего года самыми редкими женскими именами новорожденных стали Раделя, Санам, Рейана, Велислава, а также имя Софи.

По данным на июль среди редких имен для мальчиков значились Абдульдкарим, Аллан, Бао Лонг, Али-Хусейн и Ильтуган, также публиковалась информация о весьма нетривиальном решении родителей назвать сына Эльвира.

#Виалина Ахсанова#Новости Башкирии#Роддом
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