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Published Сегодня, 15:34

Modified Сегодня, 15:40

Updated Сегодня, 15:40

Катамаран с людьми перевернулся на озере в центре Уфы

Катамаран с людьми перевернулся на озере в центре Уфы

13 августа 2023, 15:34. Обновлено в 15:40
Фото: 1MI
Катамаран с людьми и собакой перевернулся сегодня днём на озере Кашкадан. На выручку потерпевшим пришли спасатели.

Трое уфимцев катались по озеру вместе с питомцем, но в какой-то момент катамаран перевернулся, и все пассажиры оказались в воде. Один из них смог добраться до берега самостоятельно, а вот остальным потребовалась помощь поисково-спасательного отряда, сотрудники которого в тот момент дежурили на пляже и вовремя заметили произошедшее. У одного из мужчин отсутствовал спасательный жилет, но прибывшие на место спасатели вручили ему круг, с которым он благополучно выбрался из воды. А вот третьего мужчину и собаку доставили на берег уже сотрудники отряда. Никому из них не потребовалась медицинская помощь.

По неподтверждённой информации, трое мужчин находились в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сотрудники МЧС на водохранилище в Башкирии пришли на выручку трём молодым людям, один из которых оказался несовершеннолетним.

#Анна Савельева#Новости Башкирии#Новости Уфы#Происшествия
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