Катамаран с людьми перевернулся на озере в центре Уфы

Трое уфимцев катались по озеру вместе с питомцем, но в какой-то момент катамаран перевернулся, и все пассажиры оказались в воде. Один из них смог добраться до берега самостоятельно, а вот остальным потребовалась помощь поисково-спасательного отряда, сотрудники которого в тот момент дежурили на пляже и вовремя заметили произошедшее. У одного из мужчин отсутствовал спасательный жилет, но прибывшие на место спасатели вручили ему круг, с которым он благополучно выбрался из воды. А вот третьего мужчину и собаку доставили на берег уже сотрудники отряда. Никому из них не потребовалась медицинская помощь.