Катамаран с людьми перевернулся на озере в центре Уфы

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
Трое уфимцев катались по озеру вместе с питомцем, но в какой-то момент катамаран перевернулся, и все пассажиры оказались в воде. Один из них смог добраться до берега самостоятельно, а вот остальным потребовалась помощь поисково-спасательного отряда, сотрудники которого в тот момент дежурили на пляже и вовремя заметили произошедшее. У одного из мужчин отсутствовал спасательный жилет, но прибывшие на место спасатели вручили ему круг, с которым он благополучно выбрался из воды. А вот третьего мужчину и собаку доставили на берег уже сотрудники отряда. Никому из них не потребовалась медицинская помощь.
По неподтверждённой информации, трое мужчин находились в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее сотрудники МЧС на водохранилище в Башкирии пришли на выручку трём молодым людям, один из которых оказался несовершеннолетним.