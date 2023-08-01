Сотрудники МЧС спасли трёх молодых людей, один из которых несовершеннолетний

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
Событие произошло сегодня в седьмом часу вечера. Парень 21-го года и подросток 17-ти лет плавали на надувной лодке вдали от берега, рядом с ними ещё один 21-летний юноша сплавлялся на сап-борде. В это время на водохранилище началась гроза и поднялся сильный ветер, который поставил жизнь молодых людей под угрозу. Самостоятельно вернуться на берег они не смогли, будучи дезориентированными.
Получив сообщение, спасатели на катере отправились на выручку отдыхающим. Найти юношей не составило труда, после чего их в сохранности доставили к берегу. К счастью, медицинский осмотр не выявил никаких повреждений.