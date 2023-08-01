Сотрудники МЧС спасли трёх молодых людей, один из которых несовершеннолетний

Событие произошло сегодня в седьмом часу вечера. Парень 21-го года и подросток 17-ти лет плавали на надувной лодке вдали от берега, рядом с ними ещё один 21-летний юноша сплавлялся на сап-борде. В это время на водохранилище началась гроза и поднялся сильный ветер, который поставил жизнь молодых людей под угрозу. Самостоятельно вернуться на берег они не смогли, будучи дезориентированными.