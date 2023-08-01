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Published Сегодня, 16:27

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Сотрудники МЧС спасли трёх молодых людей, один из которых несовершеннолетний

1 августа 2023, 16:27
Фото: mchsrb01
Сотрудники ГИМС МЧС по Республике Башкортостан спасли трёх юношей на Кармановском водохранилище города Нефтекамск.

Событие произошло сегодня в седьмом часу вечера. Парень 21-го года и подросток 17-ти лет плавали на надувной лодке вдали от берега, рядом с ними ещё один 21-летний юноша сплавлялся на сап-борде. В это время на водохранилище началась гроза и поднялся сильный ветер, который поставил жизнь молодых людей под угрозу. Самостоятельно вернуться на берег они не смогли, будучи дезориентированными.

Получив сообщение, спасатели на катере отправились на выручку отдыхающим. Найти юношей не составило труда, после чего их в сохранности доставили к берегу. К счастью, медицинский осмотр не выявил никаких повреждений.

Фото: mchsrb01
#Анна Савельева#Новости Башкирии#МЧС#Нефтекамск
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