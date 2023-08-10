«Кишки повсюду»: множество трупов обнаружено в лесополосе в Соль-Илецке

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Очевидцы сообщили, что в лесополосе в районе Элеватора в Соль-Илецке они обнаружили внутренности и шкуры животных. По словам автора видео, предположительно, браконьеры убили 4 живности — козла, двух самок и не пощадили даже маленького козленка.
Автор видео показал на дерево, на котором, вероятно, нарушители разделывали животных, а также обнаружил на земле следы автомобиля.
Как сообщает портал 56orb.ru, официальных комментариев по ситуации пока нет.