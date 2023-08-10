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Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

«Кишки повсюду»: множество трупов обнаружено в лесополосе в Соль-Илецке

«Кишки повсюду»: множество трупов обнаружено в лесополосе в Соль-Илецке

10 августа 2023, 11:28
Фото: 1MI
О случившемся рассказали очевидцы. Более того — увиденное они засняли на видео, сообщается в местном телеграм-канале «Соль-Илецк Подслушано»

Очевидцы сообщили, что в лесополосе в районе Элеватора в Соль-Илецке они обнаружили внутренности и шкуры животных. По словам автора видео, предположительно, браконьеры убили 4 живности — козла, двух самок и не пощадили даже маленького козленка.

Автор видео показал на дерево, на котором, вероятно, нарушители разделывали животных, а также обнаружил на земле следы автомобиля.

Как сообщает портал 56orb.ru, официальных комментариев по ситуации пока нет.

#Рустэм Башкирцев#Новости Башкирии#Новости Уфы#18+#Убийство#Массовое убийство#Соль-Илецк#Видео
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