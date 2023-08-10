«Кишки повсюду»: множество трупов обнаружено в лесополосе в Соль-Илецке

Очевидцы сообщили, что в лесополосе в районе Элеватора в Соль-Илецке они обнаружили внутренности и шкуры животных. По словам автора видео, предположительно, браконьеры убили 4 живности — козла, двух самок и не пощадили даже маленького козленка.