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Режим ЧС ввели в Башкирии из-за тяжелой ситуации

7 августа 2023, 09:09
Власти объяснили, почему приняли такое решение, на еженедельной оперативке в правительстве РБ.

В связи с гибелью посевов сельхозяйственных культур и в результате воздействия опасных агрометеорологических явлений, на территории 26 районов республики с 8 июня по 28 августа введен режим «Чрезвычайная ситуация».

Как сообщает глава госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров, за прошедшую неделю было зарегистрировано 168 пожаров в республике. По официальным данным, в Башкирии благодаря мини-сиренам спаслись 1023 человека.

Напомним, что ранее Mkset писал о том, в середине июля был снят режим «чрезвычайной ситуации», который был введён из-за ранее крупных пожаров. Так, на прошедшей неделе произошло 21 загорание сухой травы общей площадью 124 гектаров, перехода огня на населённые пункты не было допущено.

 

#Виалина Ахсанова#Новости Башкирии#Новости Уфы#Пожар#Лесной пожар#ЧС#Режим ЧС
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