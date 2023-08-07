Режим ЧС ввели в Башкирии из-за тяжелой ситуации

Напомним, что ранее Mkset писал о том, в середине июля был снят режим «чрезвычайной ситуации», который был введён из-за ранее крупных пожаров. Так, на прошедшей неделе произошло 21 загорание сухой травы общей площадью 124 гектаров, перехода огня на населённые пункты не было допущено.