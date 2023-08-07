Режим ЧС ввели в Башкирии из-за тяжелой ситуации

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
В связи с гибелью посевов сельхозяйственных культур и в результате воздействия опасных агрометеорологических явлений, на территории 26 районов республики с 8 июня по 28 августа введен режим «Чрезвычайная ситуация».
Как сообщает глава госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров, за прошедшую неделю было зарегистрировано 168 пожаров в республике. По официальным данным, в Башкирии благодаря мини-сиренам спаслись 1023 человека.
Напомним, что ранее Mkset писал о том, в середине июля был снят режим «чрезвычайной ситуации», который был введён из-за ранее крупных пожаров. Так, на прошедшей неделе произошло 21 загорание сухой травы общей площадью 124 гектаров, перехода огня на населённые пункты не было допущено.