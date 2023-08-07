Перечислены виды обязательных работ, к которым привлекут школьников Башкирии с осени

Со слов Хажина, в обязанности обучающихся будет входить наведение порядка и чистоты в школе и на пришкольном участке, оформление школы, работа в школьных музеях, в театрах и библиотеках. Как пример, это могут быть высадка растений, оформление класса или площадки перед важными мероприятиям, уборка мусора с территории и так далее.