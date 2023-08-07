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Published Сегодня, 11:34

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Перечислены виды обязательных работ, к которым привлекут школьников Башкирии с осени

7 августа 2023, 11:34
Фото: Анастасия Федосеенко / 1MI
Министр образования и науки Айбулат Хажин раскрыл, к каким обязательным видам работ привлекут школьников уже с 1 сентября, об этом он сообщил на оперативке с Хабировым.

На сегодняшнем оперативном совещании Правительства Республики Башкортостан министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин выступил с сообщением о том, что с начала нового учебного года в школах республики вводится трудовое воспитание.

Со слов Хажина, в обязанности обучающихся будет входить наведение порядка и чистоты в школе и на пришкольном участке, оформление школы, работа в школьных музеях, в театрах и библиотеках. Как пример, это могут быть высадка растений, оформление класса или площадки перед важными мероприятиям, уборка мусора с территории и так далее.

Напомним, 4 августа президент РФ Владимир Путин подписал закон о трудовом воспитании школьников. Новый закон дополняет понятие о воспитании формированием у школьников трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам.

#Анна Савельева#Новости Башкирии#Образование#Законы / Законопроекты#Школьники
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