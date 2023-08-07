Перечислены виды обязательных работ, к которым привлекут школьников Башкирии с осени

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
На сегодняшнем оперативном совещании Правительства Республики Башкортостан министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин выступил с сообщением о том, что с начала нового учебного года в школах республики вводится трудовое воспитание.
Со слов Хажина, в обязанности обучающихся будет входить наведение порядка и чистоты в школе и на пришкольном участке, оформление школы, работа в школьных музеях, в театрах и библиотеках. Как пример, это могут быть высадка растений, оформление класса или площадки перед важными мероприятиям, уборка мусора с территории и так далее.
Напомним, 4 августа президент РФ Владимир Путин подписал закон о трудовом воспитании школьников. Новый закон дополняет понятие о воспитании формированием у школьников трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам.