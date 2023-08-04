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Published Сегодня, 04:35

Modified Сегодня, 04:38

Updated Сегодня, 04:38

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В Башкирии выросли цены на квартиры

4 августа 2023, 04:35
Фото: 1MI
Данные о ценах на первичном и вторичном рынка недвижимости в регионе опубликовал Росстат.

В Башкирии во втором квартале 2023 года стоимость новостроек выросла на 1,1% в сравнении с первым кварталом года. Между тем, квадратные метры жилья на вторичном рынке подорожали и вовсе на 2,7%.

В среднем по России стоимость жилья на первичном и вторичном рынках выросла на 1,3% и 1,5% соответственно.

Ранее мы сообщали, что средняя рыночная стоимость 1 кв. метра в третьем квартале 2023 года составила 99 772 рублей. Стоимость была утверждена Минстроем РБ.

#Новости Башкирии#Квартира#Стоимость жилья#Цены на новостройки#Цена на недвижимость#Общество#Элина Сайфранова
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