В Башкирии выросли цены на квартиры

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
Modified Сегодня, 04:38
Updated Сегодня, 04:38
В Башкирии во втором квартале 2023 года стоимость новостроек выросла на 1,1% в сравнении с первым кварталом года. Между тем, квадратные метры жилья на вторичном рынке подорожали и вовсе на 2,7%.
В среднем по России стоимость жилья на первичном и вторичном рынках выросла на 1,3% и 1,5% соответственно.
Ранее мы сообщали, что средняя рыночная стоимость 1 кв. метра в третьем квартале 2023 года составила 99 772 рублей. Стоимость была утверждена Минстроем РБ.