mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Стоимость жилья

Выбрать дату
2024
Ипотека в Уфе не по карману даже вахтовикам и IТшникам
16 ноября, 19:13
Инфляция в Башкирии уходит в «минус»
18 октября, 09:19
Квартиры в Уфе перестали расти в цене
3 октября, 07:58
Названа настоящая цена квартир в Башкирии
29 сентября, 05:25
Шок-контент: квартиры в Башкирии падают в цене
2 августа, 08:52
Уфу будут строить по макету
Премьер-министр региона обсудил с застройщиками перспективы развития отрасли и озвучил важные данные.
1 июня, 10:13
2023
В Башкирии выросли цены на квартиры
Данные о ценах на первичном и вторичном рынка недвижимости в регионе опубликовал Росстат.
4 августа 2023, 04:35
Власти Башкирии утвердили среднюю рыночную стоимость жилья в республике
Соответствующий приказ был опубликован на портале правовой информации РБ.
20 июля 2023, 06:21

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика