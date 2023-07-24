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Стало известно, в каких районах Башкирии чаще всего умирают жители

24 июля 2023, 04:49
Фото: 1MI

Стали известный районы Башкирии с наиболее высокими показателями смертности

Статистики отмечают, что в целом по Башкирии уровень смертности в 2023 году населения снизился на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, по данным Башстата, за пять месяцев текущего года не стало 20 295 человек, из которых 11 084 — мужчины, а 9 211 — женщины. Отмечается, что показатели смертности в регионе по сравнению с прошлым годом снизилась на 6,9%.

По данным статистики, уровень смертности в 2023 году в Башкирии составил 12 случаев на 1 000 человек. При этом в пяти районах республики данный показатель оказался значительно выше, чем в целом по региону. Так, в Балтачевском районе данный показтель составил 17,6 на 1 000 человек, в Миякинском — 18,5, в Калтасикнском — 18,8, в Федоровском -19. Наиболее высокие показатели смертности зарегистрированы в Бураевском района — 21,7 на тысячу человек.

Одновременно с этим в нескольких районах показатели оказались ниже, чем в среднем по республике: 10,5 — в городе Октябрький, 10,3 — в Бурзянском районе, 10,1 в Абзелиловском районе, 9,9 — в Уфе. Самый низкий показатель статистики зафиксировали в Уфимском районе — 8,4.

#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Общество#Статистика#Смертность#Смерть человека
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