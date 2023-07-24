Стало известно, в каких районах Башкирии чаще всего умирают жители

По данным статистики, уровень смертности в 2023 году в Башкирии составил 12 случаев на 1 000 человек. При этом в пяти районах республики данный показатель оказался значительно выше, чем в целом по региону. Так, в Балтачевском районе данный показтель составил 17,6 на 1 000 человек, в Миякинском — 18,5, в Калтасикнском — 18,8, в Федоровском -19. Наиболее высокие показатели смертности зарегистрированы в Бураевском района — 21,7 на тысячу человек.