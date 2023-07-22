В Уфе ночью из-за пожара в одном из торговых центров эвакуировали 15 человек

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
Минувшей ночью в Уфе в Центре торговли и отдыха «Простор» по улице Жукова сработала пожарная сигнализация. Пожарные оперативно выехали по тревожному сигналу, но к счастью к их прибытию пожар уже потушили, а администрация торгового центра самостоятельно эвакуировала 15 человек.
Пожарным оставалось лишь увидеть последствия возгорания, на первом этаже четырехэтажного здания огонь повредил светодиодную вывеску. Однако причину даже столь несущественного пожара будет расследовать дознаватель МЧС.