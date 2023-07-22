В Уфе ночью из-за пожара в одном из торговых центров эвакуировали 15 человек

В торговом центре «Простор» в уфимском Сипайлово ночью произошел пожар

К счастью возгорание смогли потушить до приезда пожарных и никто не пострадал, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии 22 июня.