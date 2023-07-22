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Posted Сегодня, 04:19

Published Сегодня, 04:19

Modified Сегодня, 04:22

Updated Сегодня, 04:22

В Уфе ночью из-за пожара в одном из торговых центров эвакуировали 15 человек

22 июля 2023, 04:19

В торговом центре «Простор» в уфимском Сипайлово ночью произошел пожар

К счастью возгорание смогли потушить до приезда пожарных и никто не пострадал, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии 22 июня.

Минувшей ночью в Уфе в Центре торговли и отдыха «Простор» по улице Жукова сработала пожарная сигнализация. Пожарные оперативно выехали по тревожному сигналу, но к счастью к их прибытию пожар уже потушили, а администрация торгового центра самостоятельно эвакуировала 15 человек.

Пожарным оставалось лишь увидеть последствия возгорания, на первом этаже четырехэтажного здания огонь повредил светодиодную вывеску. Однако причину даже столь несущественного пожара будет расследовать дознаватель МЧС.

На Avito на продажу выставили часть торгового центра «Простор» в уфимском Сипайлово
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#Ирина Деревянчук#Пожар#Происшествия#Новости Уфы
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