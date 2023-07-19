В Башкирии женщина получила трехчасовую химиотерапию в коридоре онкодиспансера

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Жительница Башкирии Альбина М. пожаловалась главе Башкирии на странную ситуацию в Республиканском клиническом онкодиспансере. По ее словам она пришла в отделение противоопухолевой и лекарственной терапии на процедуру химиотерапии, однако получала ее вне палаты, а в коридоре отделения.
— Палат нет, на данный момент поставили химию, получаю я её в коридоре. Как такое возможно? Также хочу понять, на каком основании многие пациенты, которые приходят раз в неделю, оставляют свои вещи в палате и получается, что мест нет из-за тех людей, которые неделю сидят дома! Паклитаксел капает 3 часа, получается я должна сидеть 3 часа в коридоре! — написала женщина на странице у главы республики.
Mkset обратился за комментариями по ситуации в пресс-службу министерства здравоохранения Башкирии и в ведомстве сообщили, что взяли обращение пациентки в работу. Как только мы получим комментарий, он будет опубликован на сайте. Тем временем на комментарий женщины уже ответил официальный представитель минздрава Тагир Гизатуллин. Он сообщил, что вопрос проработают с республиканским онкодиспансером.