В Башкирии женщина получила трехчасовую химиотерапию в коридоре онкодиспансера

Mkset обратился за комментариями по ситуации в пресс-службу министерства здравоохранения Башкирии и в ведомстве сообщили, что взяли обращение пациентки в работу. Как только мы получим комментарий, он будет опубликован на сайте. Тем временем на комментарий женщины уже ответил официальный представитель минздрава Тагир Гизатуллин. Он сообщил, что вопрос проработают с республиканским онкодиспансером.