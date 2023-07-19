mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:08

Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

Изображение материала

В Башкирии женщина получила трехчасовую химиотерапию в коридоре онкодиспансера

19 июля 2023, 07:08
Фото: 1MI

В уфимском онкодиспансере пациентка пожаловалась на трехчасовую капельницу в коридоре

Жалобу на отсутствие палат и свои предположения о причинах женщина оставила на странице главы Башкирии 19 июля.

Жительница Башкирии Альбина М. пожаловалась главе Башкирии на странную ситуацию в Республиканском клиническом онкодиспансере. По ее словам она пришла в отделение противоопухолевой и лекарственной терапии на процедуру химиотерапии, однако получала ее вне палаты, а в коридоре отделения.

Видео: vk.com/Альбина М.
— Палат нет, на данный момент поставили химию, получаю я её в коридоре. Как такое возможно? Также хочу понять, на каком основании многие пациенты, которые приходят раз в неделю, оставляют свои вещи в палате и получается, что мест нет из-за тех людей, которые неделю сидят дома! Паклитаксел капает 3 часа, получается я должна сидеть 3 часа в коридоре! — написала женщина на странице у главы республики.

Mkset обратился за комментариями по ситуации в пресс-службу министерства здравоохранения Башкирии и в ведомстве сообщили, что взяли обращение пациентки в работу. Как только мы получим комментарий, он будет опубликован на сайте. Тем временем на комментарий женщины уже ответил официальный представитель минздрава Тагир Гизатуллин. Он сообщил, что вопрос проработают с республиканским онкодиспансером.

Главврач онкодиспансера занял кресло депутата Горсовета Уфы вместо врача-педиатра
Узнать подробнее
Читайте также:
Курултай Башкирии обратился в Минздрав из-за недофинансирования диагностики онкологии
#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Уфа#Общество#Новости Башкирии#Новости Уфы#Онкология#Видео
Подпишитесь
Чего только нет: побывали на самом странном рынке Уфы, где сразу уносит в «нулевые»
Сегодня, 05:54
Оставшиеся без «путешествия мечты» интеллектуалы из Уфы пожаловались Путину
Сегодня, 05:36
Скандальному застройщику Уфы продлили срок договора застройки квартала в Черниковке
Сегодня, 08:20
В Уфе на благоустройство территории возле кинотеатра «Искра» выделят 300 млн рублей
Сегодня, 07:49
Призывавший рожать, а не строить карьеру глава минздрава России приедет в Башкирию
Сегодня, 07:40
Уфимка обвинила ХК «Кировец» в невыплате зарплаты
Сегодня, 06:38