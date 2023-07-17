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Закон о проведении расчетов загрязнения атмосферы в Башкирии могут принять осенью

17 июля 2023, 06:36
Фото: 1MI

Обострение экологических проблем в Башкирии с осени будут решать сводными расчетами

Работа над проектом началась еще до каникул и вероятно, что осенью будет принят важный экологический закон.

Важный для экологии Башкирии закон, а точнее проект закона, который наделит региональное правительство новыми полномочиями в сфере охраны окружающей среды, могут принять уже нынешней осенью. Работа над наделением правительства полномочиями по определению порядка организации проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, началась еще в весеннюю сессию.

В июне парламентарии начали рассматривать поправки в Экологический кодекс и приняли в первом чтении под занавес весенней сессии в республиканском парламенте.

Суть законотворческого новшества, которое уже действует в регионах с большим количеством промышленных предприятий, а следовательно и выбросов, в том, что правительство получит полномочия по определению порядка организации проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха.

Эти расчеты необходимы для сокращения выбросов в атмосферу и недопущения нарушения гигиенических нормативов. Поправки должны помочь выстроить более эффективную работу по снижению объема выбросов. Правила проведения таких расчетов установлены приказом министерства природы России.

 — Прокурорские проверки подтвердили экологическое неблагополучие: за год количество выявленных нарушений законодательства об охране атмосферного воздуха возросло на 58%. Сложившаяся ситуация требует от органов власти принятия дополнительных мер, — высказался по ситуации спикер регионального парламента Башкирии Константин Толкачев.
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#Ирина Деревянчук#Общество#Новости Башкирии#Экология#Выбросы
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