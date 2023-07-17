Закон о проведении расчетов загрязнения атмосферы в Башкирии могут принять осенью

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Важный для экологии Башкирии закон, а точнее проект закона, который наделит региональное правительство новыми полномочиями в сфере охраны окружающей среды, могут принять уже нынешней осенью. Работа над наделением правительства полномочиями по определению порядка организации проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, началась еще в весеннюю сессию.
В июне парламентарии начали рассматривать поправки в Экологический кодекс и приняли в первом чтении под занавес весенней сессии в республиканском парламенте.
Суть законотворческого новшества, которое уже действует в регионах с большим количеством промышленных предприятий, а следовательно и выбросов, в том, что правительство получит полномочия по определению порядка организации проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха.
Эти расчеты необходимы для сокращения выбросов в атмосферу и недопущения нарушения гигиенических нормативов. Поправки должны помочь выстроить более эффективную работу по снижению объема выбросов. Правила проведения таких расчетов установлены приказом министерства природы России.
— Прокурорские проверки подтвердили экологическое неблагополучие: за год количество выявленных нарушений законодательства об охране атмосферного воздуха возросло на 58%. Сложившаяся ситуация требует от органов власти принятия дополнительных мер, — высказался по ситуации спикер регионального парламента Башкирии Константин Толкачев.