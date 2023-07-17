Закон о проведении расчетов загрязнения атмосферы в Башкирии могут принять осенью

Важный для экологии Башкирии закон, а точнее проект закона, который наделит региональное правительство новыми полномочиями в сфере охраны окружающей среды, могут принять уже нынешней осенью. Работа над наделением правительства полномочиями по определению порядка организации проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, началась еще в весеннюю сессию.