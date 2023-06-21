Курултай ищет способ решить обострение экологических проблем в Башкирии

Спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев подчеркнул, что законопроект разработан в связи с обострением экологической проблемы в Уфе, Салавате и Стерлитамаке, от себя добавим, что на экологические проблемы в регионе в начале нынешнего года в беседе с главой республики Радием Хабировым обратил и президент России Владимир Путин.