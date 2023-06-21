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Курултай ищет способ решить обострение экологических проблем в Башкирии

21 июня 2023, 09:34
Фото: 1MI

Решать экологические проблемы Башкирии хотят сводными расчетами загрязнения воздуха

О намерении наделить правительство республики новыми полномочиями в сфере экологии рассказали в пресс-службе Курултая Башкирии 21 июня.

Весенняя сессия в парламенте Башкирии завершится рассмотрением поправок, которые планируют внести в региональный Экологический кодекс. Состоится оно завтра, 22 июня и депутаты будут рассматривать возможность наделения правительства Башкирии полномочиями по определению порядка организации проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, позволяющие выстроить более эффективную работу по снижению объема выбросов.

Расчеты эти понадобятся для сокращения выбросов в атмосферу, а также для того, чтобы предотвратить нарушения гигиенических нормативов. Такой опыт уже есть у ряда регионов РФ, включая Челябинскую область и Красноярский край с огромными промышленными комплексами.

выстроить более эффективную работу по снижению объема вредных выбросов. Мы рассчитываем, что результатом станет улучшение качества атмосферного воздуха на территории Башкортостана.

Спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев подчеркнул, что законопроект разработан в связи с обострением экологической проблемы в Уфе, Салавате и Стерлитамаке, от себя добавим, что на экологические проблемы в регионе в начале нынешнего года в беседе с главой республики Радием Хабировым обратил и президент России Владимир Путин.

В Курултае сообщили и о том, что прокурорские проверки подтвердили экологическое неблагополучие в регионе тем, что за год количество выявленных нарушений законодательства об охране атмосферного воздуха возросло на 58%.

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#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Общество#Новости Башкирии#Экология
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