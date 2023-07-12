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Жители Башкирии показали горящий четвертые сутки лес

12 июля 2023, 07:10
Фото: МЧС РБ
Лесной пожар в Узянском лесничестве Белорецкого района начался 9 июля, с тех пор огонь распространился на площади 320 га.

Жители села Узян показали горячее четвертые сутки лесничество. Несмотря на то, что видеозапись была сделана на значительном расстоянии непосредственно от очага, в небе отчетливо виден густой серый дым, поднимающийся из леса.

Видео: Фото: Администрация Белорецкого района // vk.com Виде: Узян Наше село

Напомним, что площадь пожара в Узянском лесничестве, по данным на 8 утра 12 июля, составляет 320 га. Из-за аномальной 40-градусной жары и сильного ветра огонь начал активно подходить к деревням Азнагулово и Катарыш — от очага пожара населенные пункты находятся в 7 и 5 километрах соответственно. Ранее огонь угрожал добраться до села Узян.

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#Общество#Новости Башкирии#Лесной пожар#Лес#Лесные пожары#Происшествия#Элина Сайфранова#Видео
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