Жители Башкирии показали горящий четвертые сутки лес

Напомним, что площадь пожара в Узянском лесничестве, по данным на 8 утра 12 июля, составляет 320 га. Из-за аномальной 40-градусной жары и сильного ветра огонь начал активно подходить к деревням Азнагулово и Катарыш — от очага пожара населенные пункты находятся в 7 и 5 километрах соответственно. Ранее огонь угрожал добраться до села Узян.