Осталось 5 км: что известно о деревнях в Башкирии, к которым подбирается лесной пожар

В МЧС Башкирии заверяют, что и в этот раз огонь удалось сдержать, и угрозы населенным пунктам нет. По информации главы Белорецкого района Андрея Иванюты, на территориях обновляется опашка. Тем не менее 12 июля на территории района был введен режима ЧС.