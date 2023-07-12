Осталось 5 км: что известно о деревнях в Башкирии, к которым подбирается лесной пожар

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Updated Сегодня, 06:49
В Узянском лесничестве Белорецкого района с конца прошлой недели бушует крупный лесной пожар. По данным на 8 утра 12 июля, его площадь составила 320 га. Из-за аномальной 40-градусной жары и сильного ветра огонь начал активно подходить к деревням Азнагулово и Катарыш — от очага пожара населенные пункты находятся в 7 и 5 километрах соответственно. Ранее огонь угрожал добраться до села Узян.
В МЧС Башкирии заверяют, что и в этот раз огонь удалось сдержать, и угрозы населенным пунктам нет. По информации главы Белорецкого района Андрея Иванюты, на территориях обновляется опашка. Тем не менее 12 июля на территории района был введен режима ЧС.
В социальных сетях местный житель Аетбай А. сообщает, что «на случай прорыва» огня к населенному пункту волонтеры также провели опашку территории.
— Решили устроить широкую минполосу, а также вглубь леса насколько возможно. Спасибо добровольным помощникам Фахретдинову Инсафу, Галиакберову Айтугану, Ямалетдинову Ильфату. Работа шла до 12 ночи. Сегодня будем продолжать, — пишет мужчина.
Отметим, что население деревень, которым угрожал лесной пожар, нельзя назвать многочисленным. Так, в относящейся к Узянскому сельсовету деревне Катарыш, по данным переписи 2010 года, проживает 14 человек. Населенный пункт находится в 12 километрах от села Узян и в 64 километрах от Белорецка.
Деревня Азнагулово относится к Серменевскому сельсовету и находится в 34 км от Белорецка. Здесь, по данным переписи 2010 года, проживают 290 человек.