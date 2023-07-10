13 часов: что происходит с вылетающими в Уфу самолетами в аэропорту Сочи

По данным онлайн-табло уфимского аэропорта, задержка коснулась рейсов авиакомпании «Аэрофлот», направлявшихся в Уфу. Так, прибытие одного из воздушных судов планировалось в 01.45, однако впоследствии время прибытия было перенесено на 14.50. Второй самолет останется в аэропорту отправления до 15.30. Отмечается, что пассажирам были предоставлены прохладительные напитки и горячие питание.