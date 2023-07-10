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13 часов: что происходит с вылетающими в Уфу самолетами в аэропорту Сочи

10 июля 2023, 08:07
Фото: 1MI
На фоне неблагоприятных погодных условий в аэропорту Сочи в ночь с 9 на 10 июля были задержаны несколько авиарейсов. В частности, командиры 17 воздушных судов в целях обеспечения безопасности пассажиров приняли решение об уходе на запасные аэродромы.
«На момент 09.00 по московскому времени уже 15 из 17 воздушных судов прибыли в аэропорт Сочи и 13 из них были обслужены и отправлены в города назначения. Это свидетельствует о том, что аэропорт Сочи работает по фактической погоде и обслуживает все прибывающие рейсы. Оставшиеся два рейса ожидаются в ближайшее время. Аэропорт Сочи работает в штатном режиме с 02.00», — сообщили в аэропорту.

По данным онлайн-табло уфимского аэропорта, задержка коснулась рейсов авиакомпании «Аэрофлот», направлявшихся в Уфу. Так, прибытие одного из воздушных судов планировалось в 01.45, однако впоследствии время прибытия было перенесено на 14.50. Второй самолет останется в аэропорту отправления до 15.30. Отмечается, что пассажирам были предоставлены прохладительные напитки и горячие питание.

#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Самолет#Происшествия#Город
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