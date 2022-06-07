В Башкирии сократилось число пчелосемей после массовой гибели пчел в 2019 году

Есть и напоминание о хороших новостях весны нынешней — на форуме «Селекционно-племенная работа в стратегии развития пчеловодства» в Уфе 20 апреля сообщили о том, что на защиту леса от непарного шелкопряда на юге Башкирии в 2022 году выделили 125 миллионов рублей. На том же форуме стало известно о том, что пасечникам Башкирии с 2023 года начнут возмещать 50% затрат на покупку пчел.