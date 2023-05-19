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Следующая неделя в Башкирии начнется без алкоголя

19 мая 2023, 03:32
Фото: 1MI

В понедельник 22 мая в Башкирии будет запрещена розничная продажа алкоголя

Приобрести горячительные напитки можно будет только в заведениях общепита и причиной тому школьники.

В Башкирии понедельник 22 мая станет днем без алкоголя. Во всяком случае в розничной продаже в магазинах алкоголя не будет. Причина — «последний звонок» у выпускников 9 и 11 классов.

Единственным законным способом приобрести алкогольную продукцию в ближайший понедельник станут заведения общепита. Нарушители запрета могут получить штраф размером до 300 тысяч рублей.

Напомним, «Последний звонок» в 2023 году в Уфе состоится 22 мая в 14:00 на нижней площадке Конгресс-холла «Торатау».

Известно, что в этом году окончание школы отменят свыше 4,5 тысячи одиннадцатиклассников. А у более чем 11 тысяч девятиклассников в этот же день пройдут торжественные линейки.

 

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#Ирина Деревянчук#Общество#Новости Башкирии#Новости Уфы
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