Следующая неделя в Башкирии начнется без алкоголя

Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
Modified Сегодня, 03:35
Updated Сегодня, 03:35
В Башкирии понедельник 22 мая станет днем без алкоголя. Во всяком случае в розничной продаже в магазинах алкоголя не будет. Причина — «последний звонок» у выпускников 9 и 11 классов.
Единственным законным способом приобрести алкогольную продукцию в ближайший понедельник станут заведения общепита. Нарушители запрета могут получить штраф размером до 300 тысяч рублей.
Напомним, «Последний звонок» в 2023 году в Уфе состоится 22 мая в 14:00 на нижней площадке Конгресс-холла «Торатау».
Известно, что в этом году окончание школы отменят свыше 4,5 тысячи одиннадцатиклассников. А у более чем 11 тысяч девятиклассников в этот же день пройдут торжественные линейки.