Более 150 человек скончались в Башкирии после отравления алкоголем

За минувший год в Башкирии было зафиксировано 272 случая отравлений наркотическими веществами, что на 50 случаев больше, чем в 2021 году, из них 149 — с летальным исходом, в 2021 году количество смертей от отравления наркотиками составляло 132. Безусловным «лидером» в печальной статистике стала Уфа со 194 смертями, за ней Стерлитамак и 15 жертв, далее Туймазы и 7 смертей, за ним Салавате и 5 жертв, по 4 летальных отравления зельем в Белорецке, Благовещенске, и Нефтекамске, три смерти зарегистрировали в Октябрьском и в Учалах, два человека погибли от отравления наркотиками в Белебее, Давлеканово, Ишимбае и Кумертау.