Более 150 человек скончались в Башкирии после отравления алкоголем

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
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Updated Сегодня, 10:23
Всего в Башкирии зарегистрировали 2652 случая острых отравлений химической этиологии, тогда как в 2021 году их насчитывалось 2314. К сожалению из общих 2652 случаев 22,5% привели к трагедии — 597 исходов стали летальными. При растущем количестве отравлений показатель смертности снизился, он составил 14,9 на 100 тысяч населения, тогда как в 2021 году составлял 16,5.
Показатель отравлений спиртосодержащей продукцией составил 30,5 на 100 тыс. населения, и показал рост относительно 2021 года, тогда он был равен 24,4. По большей части травились граждане этиловым спиртом — 59,7%.
При этом от отравления алкоголем умерло меньше граждан, чем в 2021 году, 151 против 172, показатель смертности снизился с 4,3 до 3,8. Антилидерство за Уфой с 36 случаями, за ней Нефтекамск и 10 смертей, следом Стерлитамак и 5 смертей, за ним Белорецк и 4 гибели, в Белебее, Кумертау, Мелеузе, Салавате в 2022 году зарегистрировали по две смерти от алкогольных отравлений. В Давлеканово, Дюртюлях, Ишимбае, Сибае и Янауле отравления спиртосодержащими жидкостями унесло по одной жизни из каждого района.
Погибали от алкогольных отравлений и в районах — в Уфимском 7 жертв, Бакалинском, Иглинском и Илишевском по 5 смертей на район, четыре смерти зафиксировали в Кармаскалинском районе, в Белорецком, Давлекановском, Калтасинском, Караидельском, Салаватском, Чишминском, и Янаульском на район пришлось по три смерти.
За минувший год в Башкирии было зафиксировано 272 случая отравлений наркотическими веществами, что на 50 случаев больше, чем в 2021 году, из них 149 — с летальным исходом, в 2021 году количество смертей от отравления наркотиками составляло 132. Безусловным «лидером» в печальной статистике стала Уфа со 194 смертями, за ней Стерлитамак и 15 жертв, далее Туймазы и 7 смертей, за ним Салавате и 5 жертв, по 4 летальных отравления зельем в Белорецке, Благовещенске, и Нефтекамске, три смерти зарегистрировали в Октябрьском и в Учалах, два человека погибли от отравления наркотиками в Белебее, Давлеканово, Ишимбае и Кумертау.
Остальная статистика приведена уже по районам. В Уфимском районе 8 жертв, в Туймазинском 5, 4 гибели в Иглинском районе, 2 смерти в Благовещенском. В Белебеевском, Буздякском, Ишимбайском, Нуримановском, Стерлитамакском, Учалинском, Чишминском районах от отравления наркотиками умерли по 1 человеку.
Напомним, летом 2021 года в Башкирии пошла волна массовых алкогольных отравлений суррогатом, на видео очевидцы засняли, как группа мужчин выпивая под окном лишь замахнув рюмку падали и теряли сознание. Позже массовое отравление произошло в Оренбургской области, в октябре от суррогата там погибли 30 человек. В ноябре 10 студентов из Башкирии отравились незамерзайкой, перепутав ее с разливной водкой, одна девушка тогда погибла в больнице. Тогда же глава республики Радий Хабиров снова дал распоряжение усилить борьбу с контрафактным алкоголем в Башкирии.