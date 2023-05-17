В Башкирии предприниматели смогут принять участие в бесплатных обучающихся программах

Сообщается, что программы мероприятий были составлены таким образом, чтобы дать слушателям ответы на наиболее острые вопросы в таких сферах, как маркетинг, финансы, бизнес-процессы, продажи, стратегии и других. Примечательно, что мероприятия будут проходить не просто в формате лекций, а тренингов. Таким образом, предприниматели смогут сразу использовать полученную теоретическую базу на практике и тем самым закрепить результат.