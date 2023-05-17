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Posted 17 мая 06:16

Published 17 мая 06:16

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

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В Башкирии предприниматели смогут принять участие в бесплатных обучающихся программах

17 мая 2023, 06:16
Фото: 1MI
В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» региональный центр «Мой бизнес» проведёт бесплатные обучающие программы и тренинги, разработанные Корпорацией «МСП». В качестве оператора выступит Торгово-промышленная палата РБ

Сообщается, что программы мероприятий были составлены таким образом, чтобы дать слушателям ответы на наиболее острые вопросы в таких сферах, как маркетинг, финансы, бизнес-процессы, продажи, стратегии и других. Примечательно, что мероприятия будут проходить не просто в формате лекций, а тренингов. Таким образом, предприниматели смогут сразу использовать полученную теоретическую базу на практике и тем самым закрепить результат.

Всего в течение нескольких месяцев запланировано проведение десяти мероприятий для региональных предпринимателей: 8 тренингов и 2 обучающие программы. Подробнее о них рассказал директор Агентства РБ по предпринимательству Вадим Утяшев.

— С июня по ноябрь 2023 года пройдут 8 тренингов и 2 обучающие программы, на которых разберут проблемные «точки» компаний, проведут работу над кейсами участников, совместно с бизнес-тренерами и экспертами обсудят актуальные вопросы предпринимателей, — прокомментировал Утяшев.

Так, в июле и сентябре соответственно пройдут образовательные программы «Азбука предпринимателя» и «Школа предпринимательства». В рамках обоих мероприятий планируется провести обучение для не менее чем 60 субъектов МСП.

Отмечается, что программы этого года были пересмотрены, актуализированы и доработаны с учетом сложившейся на данный момент экономической ситуации. Отдельно подчеркивается максимальная практическая направленность программ этого года: разбор проблемных «точек» компаний, работа над кейсами участников, решение вопросов предпринимателей вместе с бизнес-тренерами и экспертами.

Ближайший тренинг «Самозанятость: инструкция по применению» пройдёт 21 июня в г. Октябрьском. Следующие запланированы в Салавате, Белорецке, с. Караидель, Белебее, Уфе, Нуримановском районе республики и Стерлитамаке.

#Новости Башкирии#Новости Уфы#Экономика#Бизнес малый и средний#Общество#Развитие экономики
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