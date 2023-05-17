В Башкирии предприниматели смогут принять участие в бесплатных обучающихся программах

Posted 17 мая 06:16
Published 17 мая 06:16
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Сообщается, что программы мероприятий были составлены таким образом, чтобы дать слушателям ответы на наиболее острые вопросы в таких сферах, как маркетинг, финансы, бизнес-процессы, продажи, стратегии и других. Примечательно, что мероприятия будут проходить не просто в формате лекций, а тренингов. Таким образом, предприниматели смогут сразу использовать полученную теоретическую базу на практике и тем самым закрепить результат.
Всего в течение нескольких месяцев запланировано проведение десяти мероприятий для региональных предпринимателей: 8 тренингов и 2 обучающие программы. Подробнее о них рассказал директор Агентства РБ по предпринимательству Вадим Утяшев.
— С июня по ноябрь 2023 года пройдут 8 тренингов и 2 обучающие программы, на которых разберут проблемные «точки» компаний, проведут работу над кейсами участников, совместно с бизнес-тренерами и экспертами обсудят актуальные вопросы предпринимателей, — прокомментировал Утяшев.
Так, в июле и сентябре соответственно пройдут образовательные программы «Азбука предпринимателя» и «Школа предпринимательства». В рамках обоих мероприятий планируется провести обучение для не менее чем 60 субъектов МСП.
Отмечается, что программы этого года были пересмотрены, актуализированы и доработаны с учетом сложившейся на данный момент экономической ситуации. Отдельно подчеркивается максимальная практическая направленность программ этого года: разбор проблемных «точек» компаний, работа над кейсами участников, решение вопросов предпринимателей вместе с бизнес-тренерами и экспертами.
Ближайший тренинг «Самозанятость: инструкция по применению» пройдёт 21 июня в г. Октябрьском. Следующие запланированы в Салавате, Белорецке, с. Караидель, Белебее, Уфе, Нуримановском районе республики и Стерлитамаке.