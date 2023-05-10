Два дополнительных выходных ждут жителей Башкирии в июне

Ещё один выходной, но уже в середине рабочей недели, ждет жителей республики в среду, 28 июня. В этот день верующие мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам. В честь праздника продолжительность трудового дня во вторник 27 июня сокращается на один час.