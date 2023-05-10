mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:13

Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

Изображение материала

Два дополнительных выходных ждут жителей Башкирии в июне

10 мая 2023, 10:13
Фото: 1MI

Минтруд раскрыл, как будут отдыхать жители Башкирии на День России и Курбан-байрам

Минтруд напомнил о праздничных датах в июне этого года

Два дополнительных выходных дня ожидают жителей республики в июне этого года. Об этом сообщает Минтруд.

Так, три дня выходных ждут российских граждан в первой половине месяца — с субботы по понедельник (10 — 12 июня). Напомним, 12 июня отмечается День России; в Уфе, помимо этого, в этот день празднуется День города.

Ещё один выходной, но уже в середине рабочей недели, ждет жителей республики в среду, 28 июня. В этот день верующие мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам. В честь праздника продолжительность трудового дня во вторник 27 июня сокращается на один час.

Читайте также:
Известны даты мусульманских праздников Курбан и Ураза-байрам в 2024 году в БашкирииЖители села в Башкирии завалили страницу Хабирова жалобами на «праздники без воды»Глава Башкирии внес изменения в антиковидный указ накануне религиозных праздников
#Азамат Нухов#Общество
Подпишитесь
Белый гроб и толпы людей: как под Уфой хоронили погибшую племянницу Анвара Нургалиева
Сегодня, 12:19
В МВД прокомментировали выкрикивание мужчинами националистических лозунгов в Уфе
Сегодня, 09:29
«Оборудование увозят»: в Уфе закрывается «Вкусно — и точка»
Сегодня, 10:51
Видим последствия: психоаналитик о том, почему в Башкирии много психически нездоровых
Сегодня, 12:24
Башкирию накрыло мусором после субботников из-за недосмотра местных властей
Сегодня, 11:50
Еще три дня: известно когда в Башкирию вернется тепло
Сегодня, 03:56