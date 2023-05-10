Два дополнительных выходных ждут жителей Башкирии в июне

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Два дополнительных выходных дня ожидают жителей республики в июне этого года. Об этом сообщает Минтруд.
Так, три дня выходных ждут российских граждан в первой половине месяца — с субботы по понедельник (10 — 12 июня). Напомним, 12 июня отмечается День России; в Уфе, помимо этого, в этот день празднуется День города.
Ещё один выходной, но уже в середине рабочей недели, ждет жителей республики в среду, 28 июня. В этот день верующие мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам. В честь праздника продолжительность трудового дня во вторник 27 июня сокращается на один час.