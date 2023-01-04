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Жители села в Башкирии завалили страницу Хабирова жалобами на «праздники без воды»

Сегодня, 09:03
Фото: 1MI
В комментариях жители вступили в перепалку с представителем местной администрации и грозились «дойти до Путина».

На странице в социальных сетях главы Башкирии Радия Хабирова несмотря на выходные праздничные дни, достаточно жарко. Массовые жалобы на неполадки с водоснабжением публикуют на странице руководителя республики жители Альшеевского района и заявляют, что ситуация с водоснабжением возникла еще в прошлом году, однако по их мнению местные власти не спешат разобраться с неудобствами жителей.

— Опять пишем из села Раевский Альшеевский район! Услышьте людей! Мы сидим без воды летом, а теперь и зимой! Воды либо нет, либо напор такой что ничего не сделать! Стиральная машинка работает на износ, чтобы постирать мы ковшом вливаем в неё воду! — написала под постом у Хабирова Владислава М.

Приложили к своим словам пользователи и видео на котором из крана бежит тонкая струйка холодной воды. Горячей воды, по словам авторов, они и вовсе не видят. Уточняется, что на видео было заснято на 2 этаже, жители заявляют что на 3 и 4 этажах воды нет совсем.

Видео: vk.com/Владислава М.
— Когда прекратиться это издевательство! Мы все праздники просидели без воды!
Примите пожалуйста хоть какие-то меры! — негодует Владислава М.

В комментариях к Владиславе М присоединились односельчане, которые подтвердили наличие проблемы, а также посетовали, что «с грудным ребенком вообще невозможно в таких условиях».

На гнев сельчан ответила страница «Альшеевский район Республики Башкортостан»

— Про ситуацию с малым напором воды мы знаем. Сегодня, 4 января подрядная организация будет разбираться в ситуации. Вопрос держим на контроле — с уважением сообщила сотрудник администрации Альшеевского района Айгуль Халикова, однако жителей ее ответ не удовлетворил.
— Не нужно пожалуйста отвечать на мои комментарии, толку нет от ваших ответов. у вас каждый день завтра, какой раз уже пишем, вы всегда отвечаете завтра — ответила Владислава М. представительнице администрации.

Елена Г. в той же ветке комментариев сообщила, что «с 30 декабря почти весь поселок без воды. Вода только ночью еле еле течет. Все каникулы семьи сидят без воды».

— Аварий никаких нет, точно также нет специалистов, чтобы выявить причину, водоканал не приглашает подрядчиков, которые проложили трассу и должны отвечать за качество проведенных работ. Нет в соц сетях никакой информации от нашей администрации и никаких извинений. Нет подвоза воды людям, вообще полное молчание и игнорирование. Будем звонить в МЧС тогда выходить на Путина, может он разберётся с этим бардаком — пригрозила женщина.
#Общество#Видео#Ирина Деревянчук
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