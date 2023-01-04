Жители села в Башкирии завалили страницу Хабирова жалобами на «праздники без воды»

На странице в социальных сетях главы Башкирии Радия Хабирова несмотря на выходные праздничные дни, достаточно жарко. Массовые жалобы на неполадки с водоснабжением публикуют на странице руководителя республики жители Альшеевского района и заявляют, что ситуация с водоснабжением возникла еще в прошлом году, однако по их мнению местные власти не спешат разобраться с неудобствами жителей.