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Известны даты мусульманских праздников Курбан и Ураза-байрам в 2024 году в Башкирии

10 мая 2023, 06:48
Фото: 1MI

Известны даты Курбан-байрама и Ураза Байрама в Башкирии в 2024 году

Проект постановления правительства Башкирии опубликован на сайте Минтруда Башкирии.

Уже в конце июня нынешнего года мусульмане Башкирии отпразднуют праздник жертвоприношения Курбан-байрам. 28 июня станет выходным днем, который будет лишь в мусульманских республиках.

Тем временем определены даты двух главных праздников у мусульман в следующем 2024 году. Так завершение месяца священного поста Рамадан в следующем году будет отмечаться 10 апреля, а праздник жертвоприношения Курбан-байрам придется на 16 июня.

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#Ирина Деревянчук#Общество#Новости Башкирии
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