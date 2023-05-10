Известны даты мусульманских праздников Курбан и Ураза-байрам в 2024 году в Башкирии

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Updated Сегодня, 06:51
Уже в конце июня нынешнего года мусульмане Башкирии отпразднуют праздник жертвоприношения Курбан-байрам. 28 июня станет выходным днем, который будет лишь в мусульманских республиках.
Тем временем определены даты двух главных праздников у мусульман в следующем 2024 году. Так завершение месяца священного поста Рамадан в следующем году будет отмечаться 10 апреля, а праздник жертвоприношения Курбан-байрам придется на 16 июня.