«Раскиданы они»: Глава Башкирии сделал важное заявление после поездки в зону СВО

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
Глава Башкирии в социальных сетях показал кадры со своего визита в зону проведения СВО. Однако посещал эти места Радий Хабиров не с гуманитарным конвоем, а с целью проведать мобилизованных из Башкортостана.
– В преддверии 9 Мая мы посетили наших парней на СВО. В этот раз мне было важно понять, как устроились, служат и воюют наши мобилизованные воины, – разъяснил глава.
Судя по тому как руководитель региона оценил увиденное, он остался доволен и бытом и настроением военнослужащих.
— Раскиданы они по всему Донбассу. Но хорошо то, что большинство из них служат в одних подразделениях, поддерживая друг друга. В одном из подразделений наших ребят более 2 тысяч. Они уже отладили быт, окопались, научились воевать, — написал Радий Хабиров.
Также признался в своем посте Радий Хабиров и в том, что в его понимании сейчас на Донбассе, — «самые лучшие наши парни, они и есть цвет и будущее нашей страны. Гордимся ими и желаем возвращения домой живыми и невредимыми!».