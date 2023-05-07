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«Раскиданы они»: Глава Башкирии сделал важное заявление после поездки в зону СВО

7 мая 2023, 16:24
Фото: vk.com/Радий Хабиров

Перед 9 мая Радий Хабиров посетил мобилизованных из Башкирии в зоне спецоперации

Глава республики побывал в зоне СВО и рассказал о быте мобилизованных из Башкирии в соцсетях 7 мая.

Глава Башкирии в социальных сетях показал кадры со своего визита в зону проведения СВО. Однако посещал эти места Радий Хабиров не с гуманитарным конвоем, а с целью проведать мобилизованных из Башкортостана.

– В преддверии 9 Мая мы посетили наших парней на СВО. В этот раз мне было важно понять, как устроились, служат и воюют наши мобилизованные воины, – разъяснил глава. 

Судя по тому как руководитель региона оценил увиденное, он остался доволен и бытом и настроением военнослужащих.

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Фото: vk.com/Радий Хабиров

— Раскиданы они по всему Донбассу. Но хорошо то, что большинство из них служат в одних подразделениях, поддерживая друг друга. В одном из подразделений наших ребят более 2 тысяч. Они уже отладили быт, окопались, научились воевать, — написал Радий Хабиров.

Также признался в своем посте Радий Хабиров и в том, что в его понимании сейчас на Донбассе, — «самые лучшие наши парни, они и есть цвет и будущее нашей страны. Гордимся ими и желаем возвращения домой живыми и невредимыми!».

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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Общество
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