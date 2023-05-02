Хабиров назвал число мужчин, которые уйдут на СВО из Башкирии в ближайшее время

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
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Updated Сегодня, 09:23
Глава республики Радий Хабиров раскрыл количество военнослужащих, вошедших в четвертый добровольческий батальон. Цифры были озвучены сегодня, 2 мая, в ходе оперативного совещания в ЦУРе.
Так, по данным руководителя региона, на прошлой неделе на боевое слаживание из Уфы были направлены 400 человек. Как уточнил Хабиров, боевое слаживание военнослужащих пройдет в Самарской области. Наряду с этим глава республики также напомнил, что в Башкирии в настоящий момент идет формирование башкирского добровольческого мотострелкового полка.
— К нам приезжал первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов. Мы очень предметно обсудили все вопросы. Все зависит от слаженной работы правительства и нашего военкомата», — отметил Радий Хабиров.