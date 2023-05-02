Хабиров назвал число мужчин, которые уйдут на СВО из Башкирии в ближайшее время

Так, по данным руководителя региона, на прошлой неделе на боевое слаживание из Уфы были направлены 400 человек. Как уточнил Хабиров, боевое слаживание военнослужащих пройдет в Самарской области. Наряду с этим глава республики также напомнил, что в Башкирии в настоящий момент идет формирование башкирского добровольческого мотострелкового полка.