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Хабиров назвал число мужчин, которые уйдут на СВО из Башкирии в ближайшее время

2 мая 2023, 09:10
Фото: 1MI

400 военнослужащих из Башкирии вошли в четвертый добровольческий батальон

Помимо этого в Башкирии проводится набор военнослужащих в добровольческий мотостерлековый полк

Глава республики Радий Хабиров раскрыл количество военнослужащих, вошедших в четвертый добровольческий батальон. Цифры были озвучены сегодня, 2 мая, в ходе оперативного совещания в ЦУРе.

Так, по данным руководителя региона, на прошлой неделе на боевое слаживание из Уфы были направлены 400 человек. Как уточнил Хабиров, боевое слаживание военнослужащих пройдет в Самарской области. Наряду с этим глава республики также напомнил, что в Башкирии в настоящий момент идет формирование башкирского добровольческого мотострелкового полка.

— К нам приезжал первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов. Мы очень предметно обсудили все вопросы. Все зависит от слаженной работы правительства и нашего военкомата», — отметил Радий Хабиров.
#Азамат Нухов#Общество#Город
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