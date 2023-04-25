Башкирия отправит врачей и медсестер в зону СВО

Сначала медики пройдут обучение в парке «Патриот». Там для них уже проводят занятия по тактической медицине- в полевых и боевых условиях. После этого медработников отправят в зону СВО, где они будут лечить раненых из башкирских батальонов. Отмечается, что состав медицинской роты вошли добровольцы.