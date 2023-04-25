mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Изображение материала

Башкирия отправит врачей и медсестер в зону СВО

25 апреля 2023, 12:08
Фото: Максим Забелин / Vk

В Башкирии сформировали медицинскую роту для отправки в зону СВО

В нее войдут врачи, медсестры, инструкторы, санитары и другие специалисты.

Об этом сообщил руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин во вторник, 25 апреля, в «Вконтакте». Он отметил, что медработников отправят на территорию проведения СВО.

Сначала медики пройдут обучение в парке «Патриот». Там для них уже проводят занятия по тактической медицине- в полевых и боевых условиях. После этого медработников отправят в зону СВО, где они будут лечить раненых из башкирских батальонов. Отмечается, что состав медицинской роты вошли добровольцы.

#Наталья Балыкова#Общество
Подпишитесь
10 жалоб и 14 ножевых: история шокирующего убийства молодой чиновницы из Башкирии
Сегодня, 12:26
В Уфе обсуждают видео на котором мужчина жестко толкает девушку под колеса автомобиля
Сегодня, 12:33
Соль-Илецк зажигает цены: сколько денег брать жителям Башкирии для отдыха на озерах
Сегодня, 10:22
«Дикий туризм»: как в Башкирии годами развивают туризм, но ничего не получается
Вчера, 04:51
«Люди-свиньи»: Митю Фомина заставили петь среди мусора на Сибайском полумарафоне
Сегодня, 06:35