Башкирия отправит врачей и медсестер в зону СВО

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Об этом сообщил руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин во вторник, 25 апреля, в «Вконтакте». Он отметил, что медработников отправят на территорию проведения СВО.
Сначала медики пройдут обучение в парке «Патриот». Там для них уже проводят занятия по тактической медицине- в полевых и боевых условиях. После этого медработников отправят в зону СВО, где они будут лечить раненых из башкирских батальонов. Отмечается, что состав медицинской роты вошли добровольцы.