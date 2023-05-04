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Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:30

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Полиция установила личность голой женщины, которую избили на улице в Уфе

4 мая 2023, 09:22
Фото: 1MI
Неизвестные вытащили женщину за волосы и начали избивать.

Сегодня, 4 апреля, появилась видеозапись с избиения голой женщины во дворе жилого дома по улице Бабушкина. Отмечается, что подобные пьяные драки там стали частью быта: соседи сначала выпиваю, а после творят непотребства.

Так, видеозаписи видно, как две девушки избивают лежащую на асфальте голую женщину. При этом в ее адрес звучат вопросы, не стыдно ли ей спать с чужим мужем. Происходило избиение на глазах у очевидцев, однако те никак не вмешались в конфликт.

В МВД РБ тем временем сообщают, что на место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Лица, участвовавших в драке, установили. В настоящее время идет полицейская проверка, также устанавливают причину конфликта.

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#Элина Сайфранова
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