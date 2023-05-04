Полиция установила личность голой женщины, которую избили на улице в Уфе

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Сегодня, 4 апреля, появилась видеозапись с избиения голой женщины во дворе жилого дома по улице Бабушкина. Отмечается, что подобные пьяные драки там стали частью быта: соседи сначала выпиваю, а после творят непотребства.
Так, видеозаписи видно, как две девушки избивают лежащую на асфальте голую женщину. При этом в ее адрес звучат вопросы, не стыдно ли ей спать с чужим мужем. Происходило избиение на глазах у очевидцев, однако те никак не вмешались в конфликт.
В МВД РБ тем временем сообщают, что на место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Лица, участвовавших в драке, установили. В настоящее время идет полицейская проверка, также устанавливают причину конфликта.