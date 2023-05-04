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Ногой в лицо на глазах у всех: в Уфе голую женщину выкинули на улицу и жестоко избили

4 мая 2023, 06:14
Фото: 1MI
По словам местных жителей, это происходит здесь уже не в первый раз

В Уфе неизвестные за волосы вытащили обнаженную женщину на улицу, после чего сильно её избили. Об этом сообщает проект «Честно Говоря».

Фото: «Честно Говоря»

Как поясняет издание, видео было предоставлено местной жительницей, по словам которой пьяные драки в её подъезде уже давно стали частью быта. Жильцы одной из квартир сначала выпивают, а после начинают творить непотребства. Примечательно, что в этой драке участие принимали исключительно женщины.

Местные жители, как утверждается, неоднократно обращались по данному поводу в полицию и прочие инстанции, однако на ситуацию это не повлияло. По словам людей, полиция мер не предпринимает, а только берет объяснения и на этом все.

#Азамат Нухов#Город#Происшествия
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