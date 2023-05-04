Ногой в лицо на глазах у всех: в Уфе голую женщину выкинули на улицу и жестоко избили

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
В Уфе неизвестные за волосы вытащили обнаженную женщину на улицу, после чего сильно её избили. Об этом сообщает проект «Честно Говоря».
Как поясняет издание, видео было предоставлено местной жительницей, по словам которой пьяные драки в её подъезде уже давно стали частью быта. Жильцы одной из квартир сначала выпивают, а после начинают творить непотребства. Примечательно, что в этой драке участие принимали исключительно женщины.
Местные жители, как утверждается, неоднократно обращались по данному поводу в полицию и прочие инстанции, однако на ситуацию это не повлияло. По словам людей, полиция мер не предпринимает, а только берет объяснения и на этом все.