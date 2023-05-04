Ногой в лицо на глазах у всех: в Уфе голую женщину выкинули на улицу и жестоко избили

Как поясняет издание, видео было предоставлено местной жительницей, по словам которой пьяные драки в её подъезде уже давно стали частью быта. Жильцы одной из квартир сначала выпивают, а после начинают творить непотребства. Примечательно, что в этой драке участие принимали исключительно женщины.